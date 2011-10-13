Uganda'da çocuklar kurban ediliyor

T24 - Uganda’da çocukların kabile büyücüleri tarafından katledilmesi geleneği yeniden hortladı.



Uganda'da, somut verilere göre 4 yıl içinde 38, yardım kuruluşlarına göre ise 900 Ugandalı çocuk, kabile büyücüleri tarafından öldürüldü.



Neden ise, ülkenin yeni zengin sınıfının işlerinde şans getirmesi için kabile büyücülerine gitmesi.



BBC’nin yaptığı araştıma da, bu gibi olayların polis tarafından soruşturulmadığını ve çocukların korunması için yeteri kadar önlem alınmadığını ortaya koydu.



BBC muhabiri Chris Rogers, Uganda’nın başkenti Kampala büyücülerin elinden kurtulan bir çocukla ve katledilmiş çocukların aileleriyle konuştu.





Allah'tan kurtuldu



"Ona mucize çocuk diyorlar. Kabile büyücülerinin katletmek istediği çocuklardan yalnızca biri. Başı ve boynu satırla kesilmiş ve hadım edilmiş.



9 yaşında ve adı Allan. Saldırıdan sonra evinden 1 km kadar uzakta bulunan Allan, 1 ay komada kaldı ve hayata tutundu. Anca yaşamı boyunca psikolojik yardım alması gerekecek."



"Bir kadın 6 yaşındaki torunu Steven’ın kafasız cesedini buldu. Büyücü itiraf etti ancak polis olayı soruşturmak istemiyor. Sessiz kalması için para teklif edilmiş ancak o kabul etmemiş."





Büyücü



BBC ekibi, iş adamları kılığında kabile büyücüleriyle görüştü ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalarına nasıl şans getirilebilecekleri soruldu. İlk görüşmede bir keçi kurban eden büyücü, ekibi birkaç gün sonra çocuk kurban etmek için yeni bir güşmeye davet etti ve şunları söyledi: "İk yolu var. Ya şantiyeye canlı canlı gömeriz ya da çocuğu keser ve kanını bir şişeye koyarız. Erkek ise başı kesilir ve hadım edilir. Elleri ve ayakları da şantiyeye gömülür."



9 yaşındaki Allan’a, ekibin görüştüğü kişi gösterildiğinde kendisine kaçıran kişilerden biri olduğunu doğruladı.





Yeni zengin sınıfla birlikte



Uganda’da çocuk kurban etmek bir kabile geleneğiydi ancak 3 yıl öncesine kadar çok sık görülmüyordu. Ülke ekonomisi büyümeye başlayınca gelenek de hortladı. Ülkenin yeni zengin sınıfının daha zengin olma hayaliyle çocuk kurban etmek için kabile büyücülerine büyük paralar ödedikleri sanılıyor. Tabi ki yoksul çocuklar kurban ediliyor ve başkent Kampala’nın köyleri korkunç hikayelerle dolu.

Ülkenin, çocukların kurban edilmesiyle mücadele etmek için oluşturulan bir polis birimi var ancak yolsuzluk söylentileri çok yaygın ve soruşturmalar yavaş ilerliyor. Örneğin Allan’ı kaçıraranlar yakalanmış ancak daha sonra serbest bırakılmışlar. Uganda hükümetinden olaylarla ilgili bir açıklama gelmezken, polis yolsuzluk ididalarını rededdiyor.

Resmi rakamlara göre 2006’dan bu yana 38 çocuk kabile büyücüleri tarafından katledildi ancak bu sadece sonuçlanmış davaların ortaya koyduğu manzara. Yardım örgütleri, halen soruşturulmayı bekleyen 900’ü aşkın olay olduğunu söylüyor.





