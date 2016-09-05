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Dünya

Uganda'da 8 yaşındaki çocuk 'lezbiyenlik'ten tutuklandı!

8 yaşındaki kız çocuğu suçlu bulunursa, “lezbiyen ilişki” sebebiyle hapse girecek

05 Eylül 2016 19:53

Uganda'da komşusu tarafından "diğer kızlarla romantik ilişkide bulunması” iddiasıyla polise ihbar edilen 8 yaşındaki kız çocuğu, polis sorgusunda okulda da benzer davranışlar sergilediğinin kayda geçmesinin ardından tutuklandı. Eğer suçlu bulunursa, “lezbiyen ilişki” sebebiyle hapse girecek.

KaosGL'nin Independent'a dayandırdığı habere göre, homofobik komşu ihbarında, çocuğun diğer kızları “cezbederek” tenha yerlerde “parmakla çeşitli cinsel aktiviteler” yaptıklarını iddia etmiş. Polis ise, çocuğun “lezbiyen olma” bilgisini başka çocuklara aktarıp aktarmadığını araştırdığını söylüyor.

Uganda'da eşcinsel ilişkilere yönelik ceza kanunu, ülkenin İngiliz sömürgesi yıllarına (1894-1962) dayanıyor. Başlangıçta sadece erkek erkeğe ilişkiler için geçerli olan yasa, şimdi lezbiyen ve biseksüel kadınları da içerecek şekilde genişletilmiş durumda.

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