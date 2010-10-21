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Dünya

Uganda'da "Eşcinselleri Asın" çağrsı

Uganda'nın Rolling Stone gazetesinde afişe konan 100 eşcinselin isimleri ve adreslerinin ardından saldırılar yaşandı.

21 Ekim 2010 03:00

T24 - Uganda'da bir gazetenin birinci sayfasından ülkenin 100 "önde gelen" eşcinseline ait olduğunu açıkladığı bir liste yayınlaması, eşcinseller arasında büyük bir korkuya neden oldu.

"Rolling Stone" adlı düşük tirajlı bir gazetenin 10 gün önce manşetten "Asın Bunları" diye yayınladığı listede, eşcinsel olduğu ileri sürülen erkeklerin resimleri, isimleri ve adresleri bulunuyor.

İnsan hakları savunucuları, listenin yayınlanmasından bu yana şimdiye kadar 4 Ugandalı eşcinselin saldırıya uğradığını, birçoğunun güvenli yerlerde saklandığını ve listedeki bir kişinin evinin de komşularınca taşlandığını belirttiler.

Muhafazakâr Afrika ülkesi Uganda'da bazı eşcinsel davranışlara idam ve diğerlerine de müebbet hapis cezası verilmesini öngören tartışmalı ve bütün dünyada büyük tepki toplayan yasanın yürürlüğe girişinin yıldönümünde yayınlanan haberde, "Uganda'daki eşcinseller arasında bilinmeyen bir öldürücü hastalığın yayıldığı ve eşcinsellerin okullara saldırarak bir milyon çocuğu kaçırdığı" iddia edildi.

Gazetedeki haberin yayınlanmasının ardından, hükümete bağlı Medya Kurulu, gazetenin, haberinin içeriği için değil, hükümet organlarına kayıt yaptırmadığı gerekçesiyle yayınının durdurulmasına karar verdi ve gerekli belgeleri tamamladıktan sonra yine yayınına başlayabileceğini bildirdi.

Ülkedeki eşcinsel toplumu ve insan hakları savunucuları, Rolling Stone gazetesine dava açtıklarını belirterek, tartışmalı yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana ülkedeki eşcinsellerin saldırı ve yıldırmalara maruz kaldığını kaydettiler.

Halkının yüzde 85'i Hristiyan, yüzde 12'si Müslüman olan Uganda'da fazla okuyucusu bulunmayan ve yayınladığı haberin "halkın çıkarına" olduğunu savunan Rolling Stone gazetesi, 23 Ağustos'ta yayın hayatına başlamıştı.


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