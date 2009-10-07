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Dünya

Uganda: Somalili bakan kaçırılmadı, tutukladık

07 Ekim 2009 03:58

Uganda ordusu, ülkeye ziyaret için gelen Somali'nin savunmadan sorumlu devlet bakanı Şeyh Yusuf Muhammed Siad'ın kaçırılmadığını, güvenlik güçleri tarafından tutuklandığını açıkladı.

Ordu sözcüsü Yarbay Felix Kuleyigye, Şeyh Yusuf Muhammed Siad'ın, Uganda güvenlik güçleri tarafından başkent Kampala'da tutuklandığını, daha önce yakınlarının açıkladığı gibi silahlı kişiler tarafından kaçırılmasının sözkonusu olmadığını söyledi.

Kulayigye, ''Evet, doğru. (Siad) Artık elimizde. O buraya belirsiz bir nedenle geldi, biz de çıkarımız doğrultusunda yakaladık. Kamuoyunda bu denli yakından tanınan biri olarak dikkat çekmemeniz mümkün değil'' dedi.

Yarbay Kulayigye, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Bakan'ın yakınları ve Somali hükümetinden bir kaynak tarafından daha önce yapılan açıklamada, eski bir savaş ağası olan ve ''İndaade'' adıyla tanınan Siad'ın, ziyaret için gittiği Uganda'nın başkenti Kampala'da kaldığı konuttan silahlı kişiler tarafından kaçırıldığı bildirilmişti.

Somali'deki Afrika Birliği Barış Gücü askerlerinin yaklaşık yarısı Ugandalılar'dan oluşuyor.

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