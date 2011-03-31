Uganda, Kaddafi’ye kapılarını açtı!

T24 - Libya konusunda düzenlenen uluslararası konferansta ‘Ya sürgüne git ya da yargı önüne çıkarsın’ çağrısı yapılan Muammer Kaddafi’ye Uganda kucak açtı.



Uganda Devlet Başkanı Yaveri Museveni’nin basın sözcüsü Tamale Mirundi, AP ajansına verdiği demeçte sığınma talebinde bulunması halinde Kaddafi’nin ülkelerinde memnuniyetle karşılanacağını söyledi.



Mirundi, diktatör İdi Amin döneminde birçok Ugandalının ülke dışına kaçtığını hatırlatarak, sınırdışı edilenlere sığınma hakkı vermenin Uganda’nın politikası olduğunu belirtti.