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Dünya

Uganda'da yıldırım, sağanaktan saklanan 10 çocuğu öldürdü

28 Ağustos 2020 14:13

T24 Dış Haberler

Uganda'nın kuzeybatısında bulunan Arua kentinde yıldırım düşmesi sonucunda 10 çocuk hayatını kaybetti.

BBC'nin aktardığına göre çocuklar çimenlik bir alanda futbol oynarken sağanak yağmur başladı. Çocuklar ara vererek yakınlardaki bir barakaya girdi. Barakaya yıldırım düşmesiyle 13 ile 15 yaş arasındaki çocukların 9'u hayatını kaybetti. Bir çocuk da hastaneye götürürken öldü.

3 çocuğun tedavisine devam edildiği belirtildi.

Uganda'da 2011 yılında benzer bir kazada 18 çocuk hayatını kaybetmişti.

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