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Dünya

UGANDA DA KARIŞTI KAMPALA (A.A)

29 Nisan 2011 17:55

-UGANDA DA KARIŞTI KAMPALA (A.A) - 29.04.2011 - Uganda'da polisin muhalif lider Kizza Besigye'nin tutuklanmasını protesto eden kalabalığı dağıtmak için gerçek mermilerle ateş açması sonucu 2 kişi öldü. Kızılhaç yetkilisi Richard Nataka, gazetecilere yaptığı açıklamada, polisin göstericilere gerçek mermiler ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmesi sonucu 10'u silahla olmak üzere 100'den fazla kişinin de yaralandığını söyledi. Başkent Kampala'da göstericiler lastikleri yakarak yolları kapatmış, Besigye'nin tutuklanması sırasında maruz kaldığı muameleye kızgınlıklarını göstermek için dükkanları ve araçları taş yağmuruna tutmuştu. Televizyonlarda da yer alan görüntülerde Besigye, polis tarafından dövülerek, biber gazı sıkılarak ve tartaklanarak tutuklanmıştı.  

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