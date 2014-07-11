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Dünya
Deutsche Welle

Ufukta ateşkes ihtimali yok

İsrail'in Gazze Şeridi'ne hava saldırıları sürerken, Filistin bölgelerinden Kudüs'e füze saldırısı düzenlendiği bildiriliyor. BM ise taraflara acilen ateşkes sağlamaları çağrısı yaptı.

11 Temmuz 2014 00:09


İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı artıyor. Perşembe günü devam eden saldırılarda en az 30 Filistinlinin öldüğü bildiriliyor.

Ölü sayısı sürekli artarken, Filistin makamları İsrail'in operasyonu başlattığı salı gününden bu yana 88 kişinin öldüğünü açıkladı. İlk belirlemelere göre en az 660 kişinin yaralandığı ve Gazze Şeridi'nde 150'nin üzerinde evin saldırılar sonucu yıkıldığı bildirildi.

İsrail ordusu Hamas'ın İsrail kentlerine düzenlediği füze saldırılarına karşılık perşembe sabah saatlerinden itibaren Filistin bölgelerinde 320 noktaya saldırı düzenlediklerini açıkladı. Hamas, İsrail'in operasyona başlamasından bu yana füzelerle karşılık vermeye devam ediyor. İsrail, perşembe günü Kudüs'e atılan iki füzenin erken uyarı sistemiyle tespit edildiğini açıkladı. Perşembe günü Filistin bölgelerinden en az 84 füzenin atıldığı belirtilirken, 12 füzenin erken uyarı sistemiyle etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Ban'dan ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon, BM Güvenlik Konseyi'nde perşembe günü yapılan özel oturumda İsrail ve Filistin taraflarına en kısa sürede ateşkes yapma çağrısında bulundu. Ban, New York'ta yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun Gazze Şeridi'ndeki durumun daha da kötüleşmesini önlemek için tüm gücünü kullanması gerektiğini kaydetti. Ban, İsrail'in meşru güvenlik çıkarları olduğunu ancak Filistin bölgelerinde öldürülen sivillerden dolayı kaygı duyduklarını ifade etti.

‘Elektrik kesilmeyecek'

İsrail Haaretz gazetesi ise İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, İsrail parlamentosunun güvenlik konseyinde yaptığı konuşmada, olası bir ateşkese dair görüşmelerin yapılmadığı ve böylesi bir görüşmenin gündemde olmadığını belirttiğini yazdı. Netanyahu'nun aşırı sağcıların Gazze Şeridi'ndeki elektriğin kesilmesine yönelik taleplerini ise geri çevirdiğini ve Rusya'nın Çeçenistan'da yaptığını yapamayacaklarını vurguladı.

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez, Gazze Şeridi'nden İsrail'e düzenlenen füze saldırıları nedeniyle kara harekâtına başlayabilecekleri uyarısında bulundu. İsrail hâlihazırda yedek 40 bin askerini olası bir kara harekâtı için hazır hale getirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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