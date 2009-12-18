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Ufuk Uras: BDT'ye katılırım

İstanbul Bağımsız Milletvekili Ufuk Uras, "Çözüm üretilmesi konusunda benim de naçizane bir katkım olmuş olur'' dedi.

18 Aralık 2009 02:00

T24- Kapatılan DTP'nin milletvekillerinin, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) adıyla Mecliste grup kurabilmesi için 20. milletvekili olarak gözlerin çevrildiği İstanbul Bağımsız Milletvekili Ufuk Uras, ''BDP'ye katılırım. Meclis üzerinden çözüm üretilmesi konusunda benim de naçizane bir katkım olmuş olur'' dedi. Uras BDP'ye katılırsa parti TBMM'de grup kurabilecek.

Uras, kapatılan DTP'nin Genel Başkanı Ahmet Türk'ün, siyaseti BDP'de sürdüreceklerine ilişkin kararını, AA muhabirine değerlendirdi.

Türk'ün kararını, ''çok olumlu'' olarak nitelendiren Uras, toplumsal muhalefet örgütlerinin, aydınların, sanatçıların, yazarların, halkın talepleri doğrultusunda hareket edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Uras, ''Önümüzdeki süreçte TBMM'nin çözüm yeri olarak gösterilmesi ve siyaseten somut adım atılması, hem toplumdaki gerginlikleri azaltacaktır hem de barış ve demokrasi konusundaki özlemlerin karşılığı bulunacaktır'' diye konuştu.

-''SİYASETİ KİLİTLEYEN DEĞİL, KİLİTLERİ ÇÖZEN''-

BDP'nin, Mecliste 20 milletvekiliyle grup kurabilmesi için bir milletvekillinin eksik olduğunun anımsatılarak, bu konuda kendisine talep gelip gelmediğine ilişkin soruya Uras, ''Böyle bir talebin gelmesine gerek yok. Zaten baştan böyle bir dayanışmayı göstereceğimi, Meclisin renklerinin solmaması için bir grup olarak, barış ve demokrasinin ifade edilmesi için elimden gelen katkıyı yapacağımı ifade ettim. Biz siyaseti kilitleyen değil, kilitleri çözen bir misyona sahip olmak durumundayız'' karşılığını verdi.

Uras, BDP'ye katılıp katılmayacağına ilişkin, ''Katılırım. Meclis üzerinden çözüm üretilmesi konusunda benim de naçizane bir katkım olmuş olur'' dedi.

Bir oyunun bozulmuş olduğunu dile getiren Uras, ''TBMM'nin, toplumdaki gerginliklerden medet uman yaklaşımlara resti çektiğini'' kaydetti.

Ufuk Uras, bu saate kadar Ahmet Türk ile bir görüşmesinin olmadığını sözlerine ekledi.

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