T24 LogoT24 Logo
Spor

Ufuk Sarıca: Fenerbahçe farkı açınca yakalamak zor

''İlk devrede kötü oynadık ve Fenerbahçe’de cezayı kesti''

31 Aralık 2017 19:23

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 13. Haftasında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Fenerbahçe Doğuş’a 76-71 mağlup oldu. Fenerbahçe karşısında geriye düştükten sonra oyunu çevirmenin zor olduğunu söyleyen Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, “Son 3 periyota baktığımız zaman dengeyi yakaladık ama Fenerbahçe’ye karşı 20 sayı geriye düşerseniz yakalamak çok zor oluyor” dedi.

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, “Fenerbahçe Doğuş’u kutluyorum. Bugün iyi bir takıma karşı mücadele ettik ve gerçekten çok değerli oyuncuları var. İlk devrede kötü oynadık ve Fenerbahçe’de cezayı kesti. Son 3 periyota baktığımız zaman dengeyi yakaladık ama Fenerbahçe’ye karşı 20 sayı geriye düşerseniz yakalamak çok zor oluyor. Kaçırdığımız sayılar bence maçların kırılma anıydı. Böyle sayılar kaçırırsak kazanamayız.

Takımla ilgili ufak değişikliklerimiz olacak. Savunma anlamında farklı kurgulara gideceğimiz takıma dönüşüyoruz. Lima takımdan ayrılıyor ve bizde ona başarılar diliyoruz. Birkaç değişiklikle takıma katkı yapacağız” açıklamasında bulundu.

ETİKETLER

Ufuk SarıcaMağlubiyetBeşiktaşFenerbahçeaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24