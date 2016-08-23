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Spor

Ufuk Sarıca 9 yıl sonra yeniden Beşiktaş'ta

Ufuk Sarıca yönetiminde Karşıyaka bir lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası'nı kazanmıştı

23 Ağustos 2016 17:32

Karşıyaka ile lig şampiyonluğunu kazanan 44 yaşındaki başantrenör Ufuk Sarıca yaklaşık 9 yıl sonra yeniden Beşiktaş'ı çalıştıracak. 

Eurosport'un haberine göre, Koç Yağızer Uluğ ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, eski antrenörü Ufuk Sarıca'yla 2 yıllık anlaşmaya vardı. Pınar Karşıyaka yönetimiyle anlaşarak kulüpten ayrılan Sarıca, gelecek sezondan itibaren Beşiktaş'ı çalıştıracak. Sarıca, 2006-2007 sezonunda yardımcı antrenörlük yaptığı Beşiktaş'ta kısa süreliğine başantrenörlük görevini de üstlenmişti.

Spor Toto Basketbol Ligi'nde iki sezondur play-off dışında kalan siyah-beyazlılar, daha iyi bir bütçeyle yeni sezon planlamasını yapacak.

2012'de göreve geldiği Karşıyaka'yı 28 yıl aradan sonra şampiyonluğa taşıyan Ufuk Sarıca, geçtiğimiz yıl İzmir ekibine tarihinin ilk Euroleague sezonunu yaşatmıştı. Ufuk Sarıca yönetiminde Karşıyaka bir lig şampiyonluğu, bir Türkiye Kupası, bir de Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı.

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