Ufuk Sarıca: "En önemli rakiplerimizden ikisi Karadağ ve Slovenya"

Ufuk Sarıca, \"Dünya Şampiyonası\'na gitme yolunda önemli rakiplerimizden iki tanesi Karadağ ve Slovenya\" dedi.

Çin\'in ev sahipliğinde 2019 yılında düzenlenecek FIBA Dünya Kupası\'nda katılma hakkını elde etmek için önümüzdeki ay Karadağ ve Slovenya ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, kamp çalışmaları yaptıkları Krasna Gora\'da açıklamalarda bulundu.

Kampta herkesin büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Sarıca, \"Öncelikle herkesin Kurban Bayramı\'nı kutlarım. Herkesin ailesi ve sevdikleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmesini dilerim. Bu dönemde oyuncular yaz tatilinden ya da hafif çalışmalardan gelmiş oluyor. Biz de burada özellikle fiziksel açıdan oyuncularımıza yükleniyoruz. Bunun yanı sıra teknik çalışmalar ile de oyun için planlarımızı oturtuyoruz. Özellikle bulunduğumuz bu bölgede oyuncular tamamen antrenmanlara konsantre olabiliyorlar. Maalesef ki İstanbul veya Ankara\'da yaptığımız hazırlık çalışmalarında şehrin kalabalığı, trafik veya kulüp işleri gibi etkenlerden dolayı bazen daha az verim alınabiliyor. Slovenya\'da bulunduğumuz bu bölgede oksijen seviyesinin yüksek oluşu, antrenman-otel arası mesafenin kolaylıkla ulaşılabilir olması ve de oyuncuların iyi dinlenebiliyor olmaları bu tür kondisyon kamplarında olumlu geri dönüş almamızı sağlıyor\" şeklinde konuştu.

\"DÖRT OYUNCUMUZ DA BİREYSEL OLARAK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYORLAR\"

Kampta dört önemli oyuncularının bulunmamasının kendileri için eksiklik olduğunu belirten Ufuk Sarıca, \"Dört oyuncumuz da bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyorlar fakat maalesef ki teknik çalışmalarda bizimle yer alamıyorlar. Şu an geçirdiğimiz bu kamp dönemi, oynayacağımız hazırlık maçları ile birlikte, oynayacağımız iki resmi maç için en önemli ve kritik dönemlerden bir tanesi. Ben özellikle oyuncu olduğum dönemden bu yana bayramlarda, özel günlerde veya herkesin tatil yaptığı dönemlerde hep kamplarda oldum. Şu an takımımızda bulunan oyuncularımız da aynı profesyonellik içindeler. Bu sebeple A Milli Takım düzeyinde yer alan oyuncu ve teknik kadronun \'Herkes tatil yaparken biz çalışıyoruz\' gibi bir olumsuzluğa kapılabilmesi mümkün değil. Bizler ülkemizi uluslararası organizasyonlarda başarıyla temsil etmek için hayatımızı bu çalışma temposuna adapte etmiş durumdayız. Bizim hayatımız basketbol\" ifadelerini kullandı.

\"SEYİRCİMİZİN DESTEĞİ BİZLER İÇİN ÇOK DEĞERLİ\"

Çalışmaların olumlu bir şekilde devam ettiğini belirten tecrübeli antrenör, \"Açılan pencereler bütün işin kimyasını bozdu. Bu sadece bizim için değil birçok ülke için sıkıntılı bir konu. Özellikle lig ve Euroleague maçları ile Avrupa kupasının çok yoğun bir takvimi var. Bu yoğun takvimin arasında bu pencerelerde Dünya Şampiyonası\'nda bir üst tura geçmek için hak kazanmaya çalışıyorsunuz. Bu sisteme bünye olarak alıştık fakat devamlı farklı kadrolar ile sahada olmak, devamlılığı sağlamayı zorluyor. Zaten bir değişim içindeyiz. Hem gençleştirme hem de rollerde değişiklikler yapıyoruz. Oyuncu havuzunda bazı sıkıntılarımız var ve bunlara ilave bir de elimizdeki oyunculardan kadromuzda yararlanamayınca sıkıntılı dönemler yaşadık. Sonuçta basketbol devamlılık işidir. Devamlı olarak ana 3-4 oyuncunuz değişince sıkıntılar oluyor ve takımları zor durumlara sokuyor. Özellikle Ukrayna deplasmanı ve Bursa\'da oynadığımız Letonya maçı bizim için çok önemliydi. Bursa\'da oynadığımız maçta 4-5 tane ilk kez milli olan oyuncumuz vardı. Bu olumsuz etkenlere karşın biz sadece İsveç deplasmanında beklenmedik bir mağlubiyet aldık. Fakat tüm bu zor şartlara karşın biz grubumuzdan lider olarak bir üst tura yükseldik ve şimdi bir üst grupta İspanya\'nın ardından ikinci sıradayız\" diye konuştu.

\"EN ÖNEMLİ RAKİPLERİMİZ KARADAĞ VE SLOVENYA\"

Turnuva yolunda en büyük rakiplerinin Karadağ ve Slovenya olduğunu ifade eden Sarıca, \"Şu anki konum itibariyle İspanya bütün maçlarını kazanarak lider ve biz de 4 galibiyet ile 2. sırada yer alıyoruz. Şu an belli bir avantaj elde etmiş durumdayız. Özellikle bizimle birlikte aynı gruptan yükselen rakiplere karşın ikili averajda avantajlıyız. Diğer rakiplere baktığımızda; tüm maçlarını kazanmış İspanya biraz ağır basıyor. Dünya Şampiyonası\'na gitme yolunda önemli rakiplerimizden iki tanesi Karadağ ve Slovenya. Grubumuzu ilk 3 sırada bitiren takımlar Çin\'e gitmeye hak kazanacak. Karadağ büyük bir çıkış içinde ve kendi gruplarında oynadıkları maçta Slovenya\'yı dış sahada mağlup etmeyi başardılar. Dünya Şampiyonası\'na gitme yolundaki bence en önemli faktör öncellikle kendi evimizde oynayacağımız maçları kazanmak. Evimizde alacağımız galibiyetler çok önemli. İspanya ile hem Türkiye\'de hem İspanya\'da yapacağımız maçlar zorlu geçecek. Çünkü takvim olarak Euroleague\'in en zor dönemlerinden birine denk geliyor ve bizi kadro oluştururken zorlayacak bir etken olarak gözüküyor. Bizim için Karadağ ve Slovenya\'ya karşı deplasmanda alacağımız ekstra galibiyetler çok rahatlatır. Fakat tekrar söylüyorum; bizim kendi evimizde oynayacağımız maçlarda seyircimizin desteği ile rakiplerimizi mağlup etmemiz gerekiyor\" dedi.

\"ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR PROJE\"

\"Haydi Sahaya\" projesinin ülke için çok önemli olduğuna vurgu yapan Sarıca, önümüzdeki yıllarda bu oluşumun basketbola büyük katkı yapacağına inandığını söyledi. Tecrübeli antrenör, \'Haydi Sahaya\' projesiyle ile ilgili olarak, \"Basketbol katkısı bir yana; spor görgüsünün oluşması için çok önemli bir adım atıldı. Her sahadan profesyonel basketbolcular çıkartmayabilirsiniz ama çocuklara küçük yaşta spor imkanı tanıyarak onlara spor görgüsü verebilirsiniz. Bu çok önemli. Maalesef ki biz ülke olarak bunu yapmakta geç kaldık, Yunanistan, Sırbistan gibi spora yatkın ülkeler çocuklar için kaliteli spor alanları oluşturdular ve spor ile içe içe olan spor görgüsüne sahip kuşaklar yetiştirmeye başladılar. Spor görgüsüne sahip olan çocuklarımızın hayatın her alanında katkısı büyük olacaktır\" ifadesini kullandı.

Sırbistan\'da düzenlenen Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası\'nda bronz madalyaya ulaşan Ay-Yıldızlılar\'ın başarısını değerlendiren A Milli Erkek Takım Başantrenör Ufuk Sarıca, \"Zaman oldukça tüm alt yapı takımlarımızı takip etmeye özen gösteriyorum. Ben bu görevi alırken tabii ki A Milli Takım\'ın esas sorumluluğumuz olduğunu bilerek geldim. Ama başta Başkan Hidayet Türkoğlu ve CEO\'muz Ömer Onan olmak üzere Haluk Yıldırım ve Kerem Tunçeri ile birlikte alt yapılara da oyuncu yetiştirebileceğimiz bir sistem kurmaya çalıştık. Alt yapılara da A Milli Takım kadar önem veriyoruz. Altyapılarda madalya kazanmak çok değerli fakat en önemlisi basketbolun doğasını o yaşlarda anlayabilen ve kendini geliştirmeye açık oyuncular yetiştirmek. Diğer takımlarımızdan belki madalya gelmedi ama oradan bir yukarı veya A takımlar seviyesine hazır gelebilecek şekilde sporcuların mental ve fiziksel olarak donanmaları çok daha değerli. Aynı takımımız önümüzdeki yıl başarıyı tekrarlamak isteyecektir ama yaşları yükseldikçe ve A Takım seviyesine çıkınca bireysel güç üstünlüğü arasındaki fark kapanmaya başlıyor. Bu sebeple A Takım seviyesine çıkmak isteyen genç sporcuların mutlaka teknik, fiziksel ve mental olarak da kendilerini geliştirmesi ve hep gelişime açık olması gerekiyor. Bizim de alt yapılarda basketbol öğrenimini artırabilmemiz ve sporcularımızı bu şekilde yetiştirmemiz gerekiyor\" dedi.

