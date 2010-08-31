-UFUK AKKAYA TAHLİYE OLDU İSTANBUL (A.A) - 31.08.2010 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasında, tutuklu sanıklardan Ufuk Akkaya'nın tahliyesine karar verildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada taleplere ilişkin mahkeme heyetince alınan ara kararlar, heyete başkanlık yapan üye hakim Hasan Hüseyin Özese tarafından açıklandı. Buna göre mahkeme, suç vasfının değişme ihtimali ve dosyadaki mevcut delil durumunu dikkate alarak yaklaşık 10 aydır tutuklu bulunan Ulusal Kanal İstihbarat Şefi Ufuk Akkaya'nın tahliyesine karar verdi. Akkaya hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.