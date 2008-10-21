'UFO’yu vurma emri aldım'

İngiltere’de yeni yayınlanan gizli belgelere göre, Soğuk Savaş döneminde ABD’li pilot Milton Torres, İngiltere hava sahası üzerindeyken bir UFO’yu vurma emri almış.



Gizli belgeler açıklandı



İNGİLİZ Savunma Bakanlığı, 1986-1992 yılları arasında kayıtlara geçen 19 farklı olayla ilgili belgeleri kamuoyuna açıkladı. Açıklanan belgelerden birinde 1957 yılında, 26 yaşındaki ABD’li pilot Milton Torres’ın Kent şehri hava sahasındayken UFO’ya rastladığı ve UFO’yu vurma emri aldığı yazılı.



24 roket atışa hazırdı



Milton Torres, belgelerin açıklanmasından sonra ilk kez konuşarak radara yakalanan UFO’yu vurmak için 24 roketi uçaktan ateş edilmeye hazır duruma getirdiğini belirtiyor. Times gazetesine konuşan 77 yaşındaki pilot, vurmak için teyakkuz halindeyken daha sonra UFO’nun ortadan kaybolduğunu söyledi.



Gizli belgelerde UFO vakaları



19 dosyanın içinden çıkan bir mektupta ismi açıklanmayan bir kadın Sirius sisteminden geldiğini, uzay aracının 2. Dünya Savaşı sırasında İngiltere’ye indiğini yazıyor.



21 Nisan 1991’de Alitalia Havayolları kaptan pilotu Achille Zaghetti, Milano’dan Londra’ya giderken, pilot kabininden, tuhaf bir şekilde seyreden pırıltılı nesne gördü. İkinci pilottan nesneyi takip etmesini isteyen Kaptan Zaghetti, 10 mil kadar uzaktaki nesnenin daha sonra kaybolduğunu söyledi.



1991 haziran ve temmuzunda Dan Air’in Boeing 737 uçağı ile Brittania Airways’in Boeing 737 uçağı, 100 metre kadar yaklaşan garip nesneyle karşılaştı.

