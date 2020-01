14 ürün güvenlik gerekçesiyle toplatılıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, oda ısıtıcısı ve yangın söndürme cihazlarının da aralarında bulunduğu güvensizliği tespit edilen 14 ürün hakkında toplatma kararı verdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, haklarında piyasaya arz yasağı, toplatma ve bertaraf kararı verilen ürünler arasında, oda ısıtıcısı, gaz alarm cihazı, ani su ısıtıcısı, yangın söndürme cihazları bulunuyor.

Duyuruda ayrıca, güvensizlik nedeni ile alınan toplatma kararlarının, mevzuat ile belirlenen süreçlerin tamamlanmasına müteakip duyurulmasına devam edileceği ve toplatmaya konu ürünlerden ellerinde bulunanların, ürünün üreticisine başvurması gerektiği ifade edildi.

Toplatma kararı verilen ürünler şöyle:

Üreticinin unvanı marka/ model

Ufo Işıkla Isıtma Sistemleri San. ve Tic. Ltd.Şti UFO Marka-S/23 Model 220-230V, 50-60 Hz, IPX0, 2300-2500 W Işımalı Oda Isıtıcısı

Asel Madeni Eşya Sanayi Ticaret A.Ş. Aselhot marka AH-8020 model 220-240V, 2000W İnfrared (Işımalı) Oda Isıtıcısı

Gülpa Yangın Söndürme Cihazları San. Paz. Tic. Ltd. Şti. GÜLPA marka 6 Kg Yangın

Söndürme Cihazı

Akkar Yangın Söndürme Bilgisayar Otomasyon Sistemleri İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Akkar marka 6 Kg ABC KKT içeren Yangın Söndürme Cihazı

ÖzRadikal Yangın Söndürme Cihazları Ltd. Şti. ÖzRadikal marka 6 Kg ABC KKT içeren Yangın Söndürme Cihazı

Güney Yan. Sön. Yangın Söndürme Cihazları Hırdavat Elektrik Malz. San. Tic. Paz. Ltd. Şti. Güney marka 2 Kg ABC KKT içeren Yangın Söndürme Cihazı

Tek-Sön Yangın Söndürme Sanayi-Yaşar Trabzon Teksön marka 6 kg'lık Yangın Söndürme Cihazı

Yan-San Yangın Söndürme Sanayi Metin Çağlayan YAN-SAN marka 6 kg'lık yangın söndürme cihazları

Ekoplast Mühendislik Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. İnci marka EKO-ES-2010 model 7000 W ani su ısıtıcısı

ABC Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. İkon marka GD 401 model Gaz Alarm Cihazı

Güner Elektroplastik San. Tic. Ltd. Şti. Sinan GÜNER marka GR 5023 model 7000W ani su ısıtıcısı

Batum Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. Termoking marka BT-605 Plus model 6700W ani su ısıtıcısı

Ünsal Yapı ve Dayanıklı Tüketim Malları San. Tic. A.Ş. Skytech marka ST 99 model 7000W ani su ısıtıcısı

Ege-San Elektrikli-Elektriksiz Ev Aletleri San. Tic. Ltd. Şti. Ege-San Prenses marka BT.M4 model 7300W ani su ısıtıcısı