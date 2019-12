'UFO kehaneti' gerçekleşti iddiası panik yarattı

T24 - ABD'nin New York kentinde 13 Ekim günü gökyüzünü kaplayan gümüş renkli ve daire şeklindeki cisimler, kısa süreli paniğe neden oldu. Emekli pilot Stanley A. Fulham'ın "gökyüzünü UFO'lar kaplayacak" kehanetinin gerçekleştiği iddia edildi.



13 Ekim günü, New York’un Manhattan bölgesinde saat 13.30'da gökyüzünde, sayıları 10’u geçen parlak-gümüş renkli ve dev balona benzeyen cisimler belirdi. Panik yaşayan ABD’liler, New York Polis Teşkilatı (NYPD) ve Federal Havacılık İdaresi’ni (FAA) telefon yağmuruna tutarak gördükleri esrarengiz cisimleri ihbar etti.



FAA sözcüsü Jim Peters, “Bazı insanlar gördükleri cisimlerin etrafında sarı ve mavi ışıklar olduğunu belirtti” dedi. Peters, görülen cisimlerin hava balonu olduğunu düşünmediğini, kendilerine cisimlerin gökyüzünde görüldükleri saatte hiçbir hava balonunun uçurulacağı hakkında bilgi verilmediğini belirtti.



Gördüğü manzara karşısında şaşkına dönen ABD’lilerden 52 yaşındaki Daniel Calhoun, “Genel beklentimiz gördüklerimizin bir UFO değil ama uçak ya da hava balonu olması gerektiğini söylüyor. Ancak gördüğümüz şey her sokak ve her iki blok üzerinde sabit kaldı. Bu bildiğimiz her türlü uçaktan farklı” dedi.



Bir diğer görgü tanığı Pete Bryant ise, “Gökyüzünde beş-altı tane parlayan ışık gördüm. Gördüğüm şeylerin hava balonu olmadığına eminim. Garip bir durum söz konusuydu. Hava balonlarından ışığın bu şekilde yansıması mümkün değil” dedi. 28 yaşındaki Tim Powell, “Hayatımda gördüğüm en garip şeydi. Çeşitli ışıklardan oluşan deniz anasına benziyordu. Neredeyse uzaylıların Manhattan’a ineceğini zannettim” dedi.



Eski pilotun kehaneti

ABD’li emekli bir pilot, yayımladığı kitabında 13 Ekim’de dünyanın dört bir yanını UFO’ların saracağı kehanetinde bulunmuştu.



ABD’deki sayısız blog ve forumda yayılan kehanete göre, ABD Hava Kuvvetleri’nden emekli pilot Stanley A. Fulham, yayımladığı “Challenges of Challenge” kitabında, 13 Ekim 2010 tarihinde dünyanın büyük şehirlerinde gökyüzünü UFO’ların kaplayacağını iddia etti.



Fulham, o gün UFO’ların gökyüzünde sadece kısa bir süreliğine belirdikten sonra aniden ortadan kaybolacaklarını yazdı. Yazara göre, uzaylılar, insanlığın varlıklarını kabul etmelerinden önce dünyaya bir mesaj yollamak isteyecekti. Bu iddiaya göre uzaylılar, küresel ısınmaya neden olan zehirli gazların dünyanın atmosferinden temizlenebilmesi için, insanların onların sahip olduğu teknolojiye ihtiyaç duyduklarını anlamalarını istiyor. Fulham ayrıca, insanlığın 2015 yılına dek uzaylıların varlığını kabul edeceklerini öne sürüyor.



Bu arada, internetteki çeşitli kaynaklar, 13 Ekim tarihinde Malezya’da UFO görüldüğü haberleri geçti.