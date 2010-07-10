Ufo belirdi, havaalanı kapatıldı

T24- Çin’in doğusunda yer alan Ciciang eyaletinin başkenti Hangcou’da çarşamba akşamı hava trafiğinin, “tanımlanamayan uçan bir cisim” (UFO) nedeniyle aksadığı açıklandı.
Çin
’in Şinhua haber ajansının yerel yetkililerden aldığı bilgiye göre havaalanı sözcüsü, havada UFO
’nun belirmesinin ardından akşam saat 21.00 sularında Şiaoşan Havaalanı’nın kapatıldığını söyledi. İsmi açıklanmayan havaalanı sözcüsü, havaalanının daha sonra uçuşlara yeniden açıldığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.