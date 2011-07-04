T24 - Enflasyon rakamları haziran itibariyle ÜFE'de arttı, TÜFE'de düştü. ÜFE yıllık bazda ise çift haneli rakama ulaşıldı.







Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayında Tüketici Fiyatları Endeksinin (TÜFE) yüzde 1,43 azaldığını, Üretici Fiyatları Endeksinin (ÜFE) ise yüzde 0,01 arttığını açıkladı. Haziran ayı itibariyle yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 6,24, ÜFE'de yüzde 10,19 oldu.



Haziran ayında enflasyon beklentilerin üzerinde yüzde 1,43 düşüş gösterdi.



Merkez Bankasının Haziran ayı ikinci dönem beklenti anketinde, Haziran ayı TÜFE artışı beklentisi yüzde 0,02 düzeyindeydi. Piyasanın beklentisi ise TÜFE'nin eksi çıkacağı yönünde oldu. Beklenti aralığı yüzde -0,05 ile yüzde -1,30 aralığında değişiyordu.



Merkez Bankasının son Para Politikası Kurulu toplantı özetinde, mayıs ayında sıçrama gösteren işlenmemiş gıda fiyatlarının Haziran ayında belirgin düşüş göstereceğini belirtilmiş ve bu düzeltmeyle yıllık enflasyonun, Enflasyon Raporu'nda öngörülen seviyelerine döneceği kaydedilmişti. Efnlasyon raporunda 2011 yılı sonunda, efnlasyonun orta noktası yüzde 6,9 olmak üzere, yüzde 5,6 ile 8,2 oralığında olacağı tahmin edilmişti.



TÜFE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2011 yılı Haziran ayında 2003 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,43 düşüş gösterdi.



Yılın ilk 6 aylık döneminde ise enflasyon yüzde 3,43 olarak hesaplandı. Yıllık bazda yüzde 6,24 artan TÜFE'de, on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 6,47 artış gerçekleşti.



Ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış, yüzde 1,41 ile eğitim grubunda görüldü.



Haziran ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde yüzde 1,19, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,07, haberleşmede yüzde 0,71, giyim ve ayakkabıda yüzde 0,64, ev eşyasında yüzde 0,55, lokanta ve otellerde yüzde 0,48, ulaştırmada yüzde 0,32, konutta yüzde 0,24, sağlıkta yüzde 0,04 artış meydana geldi.



Gıda ve alkolsüz içeceklerde ise yüzde 6,40 düşüş görüldü.



Alkollü içecekler ve tütün grubunda, değişim gözlenmedi.



Yıllık bazda ise TÜFE'de en yüksek artış yüzde 9,50 ile ulaştırmada gerçekleşti. Çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 9,11), gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 8,13), ev eşyası (yüzde 7,59), lokanta ve oteller (yüzde 7,50), giyim ve ayakkabı (yüzde 6,53) artışın yüksek olduğu diğer harcama gruplarını oluşturdu.



2011 yılı Haziran ayında endekste kapsanan 445 maddeden 101'inin ortalama fiyatlarında değişim olmadı. 220'sinin ortalama fiyatlarında artış, 124'ünün ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.



ÜFE

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise 2011 Haziran'da aylık bazda yüzde 0,01 arttı. 6 aylık döneme ilişkin ÜFE artışı yüzde 6,21 olarak hesaplandı.



Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,19 artış gösteren ÜFE, 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 9,42 yükseldi.



Tarım sektöründe endeks, aylık bazda yüzde 3,13 azaldı. Sektörde, 6 aylık ÜFE artışı ise yüzde 4,01 oldu. Yıllık bazda yüzde 6,07 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14,09 artış gerçekleşti.



Sanayi sektörü endeksinde ise ÜFE artışı yüzde 0,68 oldu. Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,67, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,09 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 8,40 artış meydana geldi.



Sanayinin üç sektöründen, elektrik, gaz ve su sektöründe yüzde 1,04, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,68 artış, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe ise yüzde 0,05 düşüş gerçekleşti.



Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörlerin başında yüzde 4,95 ile ana metal sanayi geldi. Bunu sırasıyla, iletişim teçhizatı imalatı (yüzde 3,22), tıbbi, hassas ve optik aletler imalatı (yüzde 2,22), elektrikli makine ve cihazları imalatı (yüzde 1,86) izledi.



Endeksin en fazla gerilediği alt sektör ise ham petrol ve doğalgaz çıkarımı (yüzde -5,63) oldu. Gıda ürünleri ve içecek imalatı (yüzde -0,62), makine ve teçhizat imalatı (yüzde -0,24) bir ay önceye göre endekslerin en fazla gerilediği alt sektörleri oluşturdu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri



Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ''çekirdek enflasyon'' yerine açıklanan TÜFE göstergeleri, Haziran'da aylık bazda mevsimlik ürünler hariç yüzde 0,12, işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 0,44 arttı.



Fiyatlar, enerji hariç yüzde 1,66 düşüş gösterdi, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç yüzde 1,46 arttı.



Enerji, alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 1,77 düşüş gözlenen endekste, enerji, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve fiyatı yönetilen, yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç düşüş yüzde 1,94 oldu.



Enerji, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve fiyatı yönetilen, yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç ve işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 0,59, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç, alkollü içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç yüzde 0,55, enerji hariç gıda ve alkolsüz içecekler alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç fiyatlarda da yüzde 0,63 artış gerçekleşti.



Özel kapsamlı TÜFE göstergelerine yıllık bazda bakıldığında ise mevsimlik ürünler hariç yüzde 5,93, işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 5,81, enerji hariç yüzde 5,89, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç yüzde 5,32 artış gözlendi.



Fiyatlar, enerji, alkollü içkiler ve tütün ürünleri hariç yüzde 6,50, enerji, alkollü içkiler ve tütün ürünleri hariç ve fiyatları yönetilen, yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç yüzde 6,71, enerji ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç ve fiyatları yönetilen, yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç ve işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 6,18, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç ve alkollü içkiler, tütün ürünleriyle altın hariç yüzde 5,73, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç yüzde 5,27 yükseldi.