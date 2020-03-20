"Ufak bir sorun"dan "Gerçek bir pandemi olduğunu biliyordum"a: Trump’ın 50 günde değişen Koronavirüs söylemi

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ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili söylemleri, kısa bir süre içinde ciddi anlamda değişti.

The Guardian, ABD liderinin söylemlerindeki değişikliğe dikkat çekmek için Trump'ın 30 Ocak'tan bu yana yaptığı açıklamaları tek bir videoda topladı.

Videoda Trump'ın 30 Ocak ve 2 Şubat'ta, ABD'de vaka sayısının 10'un altındayken, ülkede "ufak bir sorun" olduğunu vurguladığı görülüyor. ABD lideri, 10 Şubat'ta ülkedeki vaka sayısı 12'ye çıktıktan sonra ise Koronavirüs'ün "sıcak havada ölmeye başlayacağını" ifade ediyor. Trump, bu söylemi aynı gün içerisinde 2 farklı yayında ve bir mitingde de kullanmıştı.

Ülkedeki vaka sayısı tırmandıkça da virüse yakalananların sayısının giderek azalacağını ve durumun kontrol altında olduğunu söylemeye devam eden Trump, 27 Şubat'ta krizin "mucizevi bir şekilde ortadan kaybolacağı" açıklamasında bulunuyor. Bir sonraki gün muhalefeti virüsü "politikleştirmekle" suçlayan ABD lideri ülkede 62 vaka görüldüğü sırada da virüsü "hoax" yani "uydurmaca" olarak nitelendiriyor.

Trump'ın tedbirli bir biçimde söylemlerini değiştirmeye başlaması, ülkedeki vaka sayısındaki artışın hızlanmasıyla birlikte gerçekleşiyor. Virüsün Beyaz Saray'a 'yaklaşmasın'dan endişe duymadığını ifade eden Trump, durumun uydurmaca olduğu iddiasından vazgeçse de ülkedeki vaka sayısının 472'ye çıktığı gün, "Geçecek, sadece sakin olun, geçecek" açıklamasını yapıyor.

ABD'deki vaka sayısının 700'e yaklaşması sonrası 11 Mart'ta Avrupa Birliği ülkelerinden gelenlere kapılar kapatılırken ABD lideri, bu durumu, "Modern tarihte yabancı bir virüse karşı alınan en kapsamlı yöntem" olarak nitelendiriyor. Trump, ertesi gün vaka sayısı bine yaklaşınca ise ABD'nin "diğer ülkeler kıyasla çok iyi bir noktada olduğunu" iddia ediyor.

ABD Başkanı'nın konuyla ilgili en büyük söylem değişikliği ise 16 Mart'ta yaşanıyor. Beyaz Saray'da konuşan Trump, "Dünyanın her yerinde, bu inanılmaz. Çok da kısa süre içinde oldu" derken, bir sonraki gün ABD'deki vaka sayısının neredeyse üç katına çıkmasıyla birlikte şunları söylüyor:

"Ben bunun her zaman gerçek bir pandemi olduğunu biliyordum!"