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Dünya
Deutsche Welle

UETD: Köln'de etkinlik iptali yok

AKP'ye yakınlığıyla bilinen ve Almanya'da düzenlemeyi planladığı iki 15 Temmuz programı iptal edilen Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Pazar günü Köln'de yapılacak etkinliğin iptalinin söz konusu olmadığını açıkladı.

08 Temmuz 2017 00:46

Köln merkezli sivil toplum kuruluşu Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) Almanya'nın Gladbeck kentinde 9 Temmuz'da, Hamburg'da ise 10 Temmuz'da düzenlemeyi planladığı "15 Temmuz şehitlerini anma" etkinlikleri art arda iptal edildi.

UETD'den alınan bilgiye göre, Gladbeck'teki etkinlik otel sahibinin, Hamburg'daki program ise konser salonu yetkililerinin kararıyla engellendi.

UETD yetkilileri, Hamburg'daki konser salonu için sözlü anlaşma yapılmış olduğunu, Gladbeck'teki otelle ise yazılı sözleşme imzalanmasına rağmen etkinliğin iptal edildiğini ve hukuk dışı bir durumun yaşandığını söyledi.

"Köln'de sorun yok"

Yapılacak etkinliklerin içeriğinin ne olduğu konusunda mekan sahiplerini önceden bilgilendirmiş olmalarına karşın programların iptal edilmesine tepki gösteren UETD yetkilileri, Köln'de düzenlenecek "15 Temmuz şehitlerini anma" etkinliğinin ise sorunsuz şekilde düzenleneceğini belirtti.

"15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü" başlıklı etkinliğin, Köln'deki Pullman Oteli'nde yapılması planlanıyor.

UETD, aynı kapsamda Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in katılımıyla 11 Temmuz'da Hollanda'da, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 12 Temmuz'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın katılımıyla 14 Temmuz'da da İngiltere'de programlar düzenleyeceğini duyurdu.

Derneğin 15 Temmuz'daki anma etkinliğinin ise Almanya'nın Nürnberg kentinde gerçekleştirileceği açıklandı.

Hollanda Bakanlar Kurulu bugün yaptığı açıklamada, Türkeş'in yapmayı planladığı ziyareti "arzu edilmeyen" bir gelişme olarak nitelemişti. Türk Dışişleri ise bu açıklamaya, "Hollanda tarafından yapılan beyan, bu ülkede demokrasi anlayışını göstermesi açısından ibret vericidir" ifadesiyle tepki göstermişti.

© Deutsche Welle Türkçe

Cengiz Özbek

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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