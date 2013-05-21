UEFA'yı kazanan takıma Devler Ligi bileti

UEFA, 2015-16 sezonunun ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılım prosedüründe ciddi bir adım atacak ve artık UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takım bir sonraki sezon doğrudan Devler Ligi'ne katılabilecek.

UEFA İdari Komitesi, UEFA Avrupa Ligi'nin kulüplerin gözündeki önemini artırmak ve hakettiği prestiji kazandırmak adına, 2015-16 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'ne katılım prosedüründe çok ciddi ve cezbedici bir değişikliğe gidecek.

Alınan karara göre, 2015-2016 sezonun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olan kulüp, bir sonraki sezon doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edecek. Bu değişiklik ile Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin Avrupa Ligi'ni "zaman kaybı" olarak görmelerinin ve gözardı etmelelerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Uzun süredir görüşmelerin sürdüğü bu konu hakkında Şubat ayında yapılan Avrupa Kulüpler Birliği toplantısına katılan 207 kulübün %61'lik kesimi, UEFA Avrupa Ligi finalistlerinin bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde etmesini talep etmişti. Fakat alınan karar sadece kazananın katılması yönünde oldu.

Avrupa Ligi'nde 48 kulüp 200 milyon euroyu paylaşırken, Şampiyonlar Ligi'nde 32 kulübün 1 milyar doları paylaşmasının adaletsizlik olduğunu savunan kulüp yetkilileri, UEFA Avrupa Ligi'nin bu denli arka planda kalmasının kulüplerin ve oyuncuların motivasyonunu olumsuz yönde etkilediğini savundular.

John Terry ne demişti?

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşan Chelsea'nin forması giyen John Terry konu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Avrupa Ligi'nde mücadele etmenin gereksiz olduğunu söyleyen Terry, "Aslında Avrupa Ligi bizim mücadele etmek istediğimiz bir kulvar değil, fakat ediyoruz. İstemememize rağmen bu turnuvanın içindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.