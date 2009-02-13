UEFA'ya Kadıköy'de veda



Önümüzdeki sezon Avrupa Ligi adını alacak Avrupa'nın 2 numaralı kupası, UEFA Kupası adıyla son sahibini 20 Mayıs'ta İstanbul'da bulacak.





2009 finali İstanbul'da oynanacak olan UEFA Kupası, bu isim altında jübilesini de yapacak.



Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 20 Mayıs'ta oynanacak final maçı, ilki 1971-72 sezonunda düzenlenen UEFA Kupası'nın, Kadıköy'de vedasına da sahne olacak.



UEFA Kupası, 2009-10 sezonundan itibaren ''UEFA Avrupa Ligi" adı altında, farklı bir statü ve logoyla düzenlenecek.



UEFA Başkanı Michel Platini, yeni pazarlama ve reklam stratejilerine ayak uydurmak ve Şampiyonlar Ligi kupasından sonra ikinci kupayı daha çekici hale getirmek için yapılan değişikliklerin tarihi turnuvayı olumlu yönde geliştireceğini ve yeni formatın kupaya hız kazandıracağından emin olduğunu belirtti.



''UEFA Avrupa Ligi"nde en fazla göze çarpan yenilikler grup maçlarının deplasmanlı yöntemle oynanacak olması ve kupaya katılacak takım sayısının geniş tutulması. Liglerinde ülke kupalarını kazanan takımların yanı sıra, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamayan 10 takım otomatik olarak ''UEFA Avrupa Ligi" gruplarına girecek. ''UEFA Avrupa Ligi", her biri 4 takım içeren 12 gruptan oluşacak ve kupa kapsamında final hariç 204 maç oynanacak. ''UEFA Avrupa Ligi", liglerinde sezonu fair-play lideri olarak en üst sırada bitiren 3 özel takıma da fazladan bir hak tanıyacak.

