UEFA'nın yeni yüzü



Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) resmi İnternet sitesi, önümüzdeki hafta başlayacak olan UEFA Kupası maçları öncesi yaptığı tanıtım haberinde Galatasaray'ın Çek yıldızı Milan Baros'un fotoğrafını kullandı.



UEFA Kupası'nda heyecan 23 Ekim'de Avrupa Kıtasının farklı bir çok şehrinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Avrupa'nın önde gelen birçok takımı uzun ve zorlu mücadelede gruptan çıkma mücadelesi verecek. UEFA'nın resmi İnternet sitesi uefa.com da UEFA Kupası maçları öncesi ziyaretçilerine bir değerlendirme haberi sundu.



Haberde, 'Grup maçlarının heyecanı başlıyor' denilirken, haberin manşetten verilmesi ve tanıtım fotoğrafı olarak da Galatasaray'ın Çek golcüsü Milan Baros'un fotoğrafının kullanılması dikkat çekti.



Gruplarla ilgili bilgilerin yer aldığı haberde, temsilcimiz Galatasaray'ın da bulunduğu B Grubu'ndan Şampiyonların buluşması diye bahsedildi. Sarı-kırmızılıların 1999/2000 sezonunda UEFA Kupası'nı almasına vurgu yapılarak, ilk maçın Yunanistan Şampiyonu Olimpiyakos'la yapılacak olmasına dikkat çekildi. Ayrıca Galatasaray-Olimpiyakos karşılaşmasından 'yüksek gerilimli maç' diye bahsedilmesi de dikkat çekti.





