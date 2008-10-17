T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA'nın yeni yüzü

UEFA, gelecek hafta başlayacak olan UEFA Kupası için yaptığı tanıtım haberinde G.Saray'ın Çek yıldızı Milan Baros'un fotoğrafını kullandı.

17 Ekim 2008 03:00


Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) resmi İnternet sitesi, önümüzdeki hafta başlayacak olan UEFA Kupası maçları öncesi yaptığı tanıtım haberinde Galatasaray'ın Çek yıldızı Milan Baros'un fotoğrafını kullandı.

UEFA Kupası'nda heyecan 23 Ekim'de Avrupa Kıtasının farklı bir çok şehrinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Avrupa'nın önde gelen birçok takımı uzun ve zorlu mücadelede gruptan çıkma mücadelesi verecek. UEFA'nın resmi İnternet sitesi uefa.com da UEFA Kupası maçları öncesi ziyaretçilerine bir değerlendirme haberi sundu.

Haberde, 'Grup maçlarının heyecanı başlıyor' denilirken, haberin manşetten verilmesi ve tanıtım fotoğrafı olarak da Galatasaray'ın Çek golcüsü Milan Baros'un fotoğrafının kullanılması dikkat çekti.

Gruplarla ilgili bilgilerin yer aldığı haberde, temsilcimiz Galatasaray'ın da bulunduğu B Grubu'ndan Şampiyonların buluşması diye bahsedildi. Sarı-kırmızılıların 1999/2000 sezonunda UEFA Kupası'nı almasına vurgu yapılarak, ilk maçın Yunanistan Şampiyonu Olimpiyakos'la yapılacak olmasına dikkat çekildi. Ayrıca Galatasaray-Olimpiyakos karşılaşmasından 'yüksek gerilimli maç' diye bahsedilmesi de dikkat çekti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24