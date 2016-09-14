UEFA'nın yeni başkanı Aleksander Ceferin

Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Grand Resort Lagonissi Otel’de gerçekleştirilen 12. Olağanüstü UEFA Kongresi'nde 42 oy alan Slovenya Futbol Federasyonu Başkanı Aleksander Ceferin, UEFA'nın yeni başkanı oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) de başkanlık yarışında Aleksander Ceferin'i destekliyordu. Ceferin önümüzdeki 2,5 yıl boyunca UEFA’ya liderlik edecek. Türkiye Futbol Federasyonu, Slovenya Futbol Federasyonu Başkanı Aleksander Ceferin ile Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Michael van Praag'ın yarıştığı seçimde Ceferin'i destekliyordu.