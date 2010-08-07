-UEFA'NIN ŞENOL GÜNEŞ YORUMU TRABZON (A.A) - 07.08.2010 - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), resmi internet sitesinde Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş için, ''Güneş, Liverpool'un sonunu hazırlıyor'' başlıklı haber yayımladı. Bordo-mavili takımın internet sitesinde yer alan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Liverpool ile yapılan eşleme anımsatılarak, konuyla ilgili olarak UEFA'nın resmi internet sitesi olan ''www.uefa.com''da bir haber yayımlandığı belirtildi. UEFA'nın sitesindeki haberde, Trabzonspor ile Liverpool arasında 1976'da oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası 2. tur maçları anlatılarak, Şenol Güneş'in o dönem takımda kaleci olduğu anımsatıldı. UEFA'nın sitesinde, 1976'nın Ekim ayında oynanan ve 1-0 Trabzonspor'un kazandığı maçta kaleyi koruyan Şenol Güneş'in takımına güvendiği belirtildi ve Güneş'in ''Tabi ki şu anki şartlar o dönemkinden çok farklı. Artık her takım başka bir takımı yenebilir. Takımların seviyesi artık daha dengeli. Böyle (Liverpool gibi) takımları yenmek bizim için çok önemli'' ifadelerine yer verildi. Trabzonspor, 1976'da 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında 3-0 yenilerek elenmiş, Liverpool o sezon Şampiyon Kulüpler Kupası'nı müzesine götürmüştü.