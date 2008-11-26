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Spor

UEFA'nın maç yorumu

UEFA, dün akşam oynanan maçı ''Fenerbahçe elenirken, Porto yoluna devam etti'' başlıklı haberle duyurdu.

26 Kasım 2008 02:00


Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Avrupa Şampiyonlar Ligi (G) Grubu'nda Fenerbahçe'nin Porto'ya 2-1 yenilgisiyle biten maçın sonucunu, ''Fenerbahçe elenirken, Porto yoluna devam etti'' başlıklı haberle duyurdu.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan haberde, daha ilk yarıda Lisandro'dan gelen 2 golle, maçın kaderinin belirlendiği belirtilerek, ''Porto yoluna devam ederken, Fenerbahçe'nin umutlarının tükeneceği belliydi'' denildi.

Eski Avrupa şampiyonu ekibin, maça baskı altında başladığı, ancak Lisandro'nun 19. ve 28. dakikalarda attığı gollerle gevşediği ifade edilen haberde, ''Yedekten gelen Kazım, ikinci yarının 18. dakikasında, Fenerbahçe'nin golünü attı, ancak Kazım'ın takımı, başka da gol kaydedemedi'' ifadeleri yer aldı.

(G) Grubu'nda Dinamo Kiev'in Arsenal'e yenilmesinin, Porto'nun grupta ilerlemesine katkıda bulunduğu kaydedilen haberde, Ukrayna ekibini deplasmanda yenerlerse, sarı-lacivertlilerin, finali stadı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak UEFA Kupası'nda yoluna devam edeceği hatırlatıldı.

FIFA

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) internet sitesinde yer alan, dünkü Avrupa Şampiyonlar Ligi maçlarına ilişkin derleme haberde de Fenerbahçe-Porto maçı, ''Gecenin golü'' alt başlığı altında verildi.

Haberde, Porto'dan Lisandro'nun 19. ve 28. dakikalarda kaydettiği goller anlatıldı.

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