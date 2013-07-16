UEFA'nın kararları Beşiktaş ve Fenerbahçe hisselerini vurdu

UEFA Tahkim Kurulu’nun dün açıkladığı ceza kararlarından sonra Beşiktaş ve Fenerbahçe hisseleri güne sert düşüşle başladı. Dün UEFA Tahkim Kurulu'nun Beşiktaş'ın "1 yıllık men" cezasını onaması ve Fenerbahçe'nin "2+1 yıllık men" cezasını 2 yıla düşürmesi üzerine gözler bu kulüplerin borsadaki hisse değerlerine çevrildi. Dünkü kararların ardından iki kulübün hisseleri büyük düşüşle açıldı. Beşiktaş hisseleri yüzde 5,66 düşerken Fenerbahçe hisseleri de yüzde 4,53 düştü. Açılışta oluşan bu düşüşlerle Beşiktaş'ın piyasa değeri 360 milyon TL olarak gerçekleşirken Fenerbahçe 685 milyon TL'ye geriledi.

Öte yandan, borsada Beşiktaş ve Fenerbahçe hisseleri dışında açılışta oldukça yatay bir seyir var. İki günde yüzde 6 değer kazanan Borsa İstanbul bugün daha sakin bir başlangıç yaptı yüzde 0,14 kayıpla 76 bin 118 puandan seyrediyor.