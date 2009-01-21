UEFA'nın ilk 11'i

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2008 yılının "İlk 11"ini açıkladı.



UEFA'nın internet sitesinde yer verilen ve 3,3 milyondan fazla kişinin katıldığı kaydedilen oylama sonucunda belirlenen "Rüya Takım", en çok La Liga ve İngiltere Premier Lig takımlarında forma giyen futbolculardan oluştu.



2008'in ilk 11'inde, La Liga ekibi Barcelona'dan 3, Real Madrid'den 2, Bundesliga takımı Bayern Münih'ten 2, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Manchester United, Arsenal ve Liverpool'dan 1'er oyuncu yer aldı.



Rüya takımı oluşturan isimler şöyle:



Kaleci: Iker Casillas (Real Madrid)



Savunma oyuncuları: Sergio Ramos (Real Madrid), John Terry (Chelsea), Carles Puyol (Barcelona), Philipp Lahm (Bayern Münih)



Orta saha oyuncuları: Cristiano Ronaldo (Manchester United), Xavi Hernandez (Barcelona), Cesc Fabregas (Arsenal), Franck Ribery (Bayern Münih)



Hücum oyuncuları: Lionel Messi (Barcelona), Fernando Torres (Liverpool)



Teknik Direktör: Alex Ferguson (Manchester United)



Öte yandan Iker Casillas, Sergio Ramos, John Terry, Carles Puyol, Phillip Lahm, Cristiano Ronaldo, Xavi Hernandez, Franck Ribery ve Lionel Messi, fifa.com okuyucularının belirlediği ilk 11'de de yer almıştı.

