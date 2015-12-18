UEFA'nın Fenerbahçe'yle ilgili mali raporu tamamlanmak üzere

UEFA’nın mali incelemesinde olan Fenerbahçe’nin finansal durumu ile ilgili raporun tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

Gelir gider tablosundaki dengesizlik sebebiyle incelemeye tabi tutulan sarı-lacivertli kulübün gelirleri geçici olarak dondurulmuştu. Ardından UEFA merkezinde kulübün mali yapısının sağlam olduğuna dair bir sunum yapıldı. Finansal konularda oldukça hassas olan ve yakın zamanda birçok kulübe ciddi cezalar veren UEFA yapılan sunum ile yetinmedi.

Bu görüşmenin ardından üç kişilik bir UEFA heyeti, yerinde inceleme yapmak için İstanbul’a gönderildi. Kulübün gelir ve gider tablolarına ayrıntılı bir şekilde bakıldı. Yerinde yapılan bu incelemelerin ardından UEFA yetkilileri, sarı-lacivertlilerle ilgili nihai raporu hazırlamak için İsviçre’ye döndü.

Ne sonuç çıkacak?

Yapılan incelemenin gizli yürütüldüğü belirtildi. İlk etapta edinilen bilgilerin ise olumlu olduğu öğrenildi. İsviçre’de yapılan sunum ile UEFA yetkililerinin kulüpte yaptığı inceleme arasında bir fark oluşmadı. Sarı-lacivertli kulübün söyledikleri ile İstanbul’daki inceleme arasında tam bir uyum söz konusuydu.

Gerçek gelirler

Sarı-lacivertliler, gelirlerinde somut veriler üzerinden çalıştı. Olası gelirlerde gerçekçi davranıldı. Uçuk hedef, gelir ya da planlardan bahsedilmedi. Bu sebeple çıkacak raporun olumlu olması bekleniyor. Zaten Fenerbahçe Kulübü, şu anda Galatasaray’ın üç sezon önce yaşadığı sürecin benzerini geçiriyor. Bu yüzden ilk etapta inceleme ve takip söz konusu olacak. UEFA’dan çıkacak rapor doğrultusunda hareket edildiği taktirde uzun vadede bir sıkıntı yaşanmayacak.