UEFA'nın FB ve GS değerlendirmesi

UEFA Fenerbahçe ve Galatasaray'ı değerlendirdi:Fenerbahçe Alex ile galibiyete ulaştı, Strum Graz Galatasaray'dan istediğini aldı.
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği
(UEFA), Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi müsabakalarındaki
performanslarını değerlendirdi.
UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan haberde, Fenerbahçe'nin
UEFA Avrupa Ligi (H) Grubu mücadelesinde Moldova'nın Tiraspol kentinin
takımı Sheriff ile yaptığı maçı Alex'in attığı kilit golle kazandığını
yazdı.
Haberde ilk yarının başa baş geçtiği belirtilirken, ikinci yarının
53. dakikasında sarı-lacivertlilerin Alex ile kilitlenmiş maçı açtığını
ve grup sıralamasında ikinci sıraya yükseldiği kaydedildi.
Avrupa Ligi ilk karşılaşmasında sahasında Twente'ye 2-1 mağlup olan
Fenerbahçe'nin Sheriff deplasmanında patlama yapmayı hedeflediği ve bu
amacına ulaştığı ifade edildi.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı sol kanat oyuncusu Roberto Carlos'un
Avrupa kupalarında 140. maçına çıktığı ifade edilirken, yıldız
oyuncunun maçın ilk yarısında kullandığı bir serbest vuruşun etkisiz
kaldığı anlatıldı.
GALATASARAY
Uefa.com, Avrupa Ligi (F) Grubu'nda mücadele eden Galatasaray'ın,
Avusturyalı rakibi Sturm Graz'ın dün akşamki karşılaşmada İstanbul'dan
istediği puanını alarak gittiğini yazdı.
Avrupa Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde Sturm Graz'ın sahasında
Dinamo Bükreş'e 1-0 yenildiği, ancak İstanbul'da Galatasaray karşısında
1 puan almayı başardığı ifade edildi.
Haberde, Avusturya ekibinin ilk yarının uzatma dakikalarında Daniel
Beichler ile sürpriz yaparak öne geçtiğini, fakat Galatasaray'ın, Çek
golcüsü Milan Baros ile beraberliği sağladığı yazıldı.
Arda Turan'ın ilk yarıda attığı golün hakem tarafından
sayılmadığının da hatırlatıldığı haberde, Galatasaray'ın birçok gol
fırsatından yararlanamadığı da vurgulandı.