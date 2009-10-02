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Spor

UEFA'nın FB ve GS değerlendirmesi

UEFA Fenerbahçe ve Galatasaray'ı değerlendirdi: Fenerbahçe Alex ile galibiyete ulaştı, Strum Graz Galatasaray'dan istediğini aldı.

02 Ekim 2009 03:00

UEFA Fenerbahçe ve Galatasaray'ı değerlendirdi:Fenerbahçe Alex ile galibiyete ulaştı, Strum Graz Galatasaray'dan istediğini aldı.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi müsabakalarındaki performanslarını değerlendirdi.

UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan haberde, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi (H) Grubu mücadelesinde Moldova'nın Tiraspol kentinin takımı Sheriff ile yaptığı maçı Alex'in attığı kilit golle kazandığını yazdı.

Haberde ilk yarının başa baş geçtiği belirtilirken, ikinci yarının 53. dakikasında sarı-lacivertlilerin Alex ile kilitlenmiş maçı açtığını ve grup sıralamasında ikinci sıraya yükseldiği kaydedildi.

Avrupa Ligi ilk karşılaşmasında sahasında Twente'ye 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin Sheriff deplasmanında patlama yapmayı hedeflediği ve bu amacına ulaştığı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı sol kanat oyuncusu Roberto Carlos'un Avrupa kupalarında 140. maçına çıktığı ifade edilirken, yıldız oyuncunun maçın ilk yarısında kullandığı bir serbest vuruşun etkisiz kaldığı anlatıldı.

GALATASARAY

Uefa.com, Avrupa Ligi (F) Grubu'nda mücadele eden Galatasaray'ın, Avusturyalı rakibi Sturm Graz'ın dün akşamki karşılaşmada İstanbul'dan istediği puanını alarak gittiğini yazdı. 

Avrupa Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde Sturm Graz'ın sahasında Dinamo Bükreş'e 1-0 yenildiği, ancak İstanbul'da Galatasaray karşısında 1 puan almayı başardığı ifade edildi.

Haberde, Avusturya ekibinin ilk yarının uzatma dakikalarında Daniel Beichler ile sürpriz yaparak öne geçtiğini, fakat Galatasaray'ın, Çek golcüsü Milan Baros ile beraberliği sağladığı yazıldı. 

Arda Turan'ın ilk yarıda attığı golün hakem tarafından sayılmadığının da hatırlatıldığı haberde, Galatasaray'ın birçok gol fırsatından yararlanamadığı da vurgulandı.

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