UEFA'nın en çok kazanan ülkesi İngiltere oldu

Dört İngiliz kulübü toplam 641 milyon euro ile birinciliği aldı.



UEFA, son altı sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılan kulüplere üç milyar euronun üzerinde para dağıttı.



Organizasyonda geçtiğimiz sezon 32 kulübe aktarılan 583 milyon eurodan en fazla payı 38.2 euro ile Manchester United aldı.



Son altı sezona bakıldığında en fazla geliri İngiliz kulüpleri elde etti. Dört İngiliz kulübü toplam 641 milyon euro alırken, İtalyanlar 476 milyon ile euro ile ikinci sırada ancak bu miktarı yedi kulüp paylaştı.



İspanya 10 takım ve 429.5 milyonla üçüncü, Almanya altı takım ve 316 milyonla dördüncü, Fransa altı takım ve 303 milyonla beşinci.



Kulüpler bazında geride bıraktığımız altı sezona bakıldığında ilk üç sırada yine İngilizler var. Bu süre içinde Şampiyonlar Ligi'nden Chelsea 183.7, Manchester United 170.7 ve Arsenal 155.8 milyon euro kazandı.



Liverpool'un 130.7 milyon euro ile beşinci sırada yer aldığı listenin ilk beşinde İngiliz olmayan tek kulüp Olympique Lyon.



Şampiyonlar Ligi'nde son altı sezonun beşinde mücadele eden son şampiyon Barcelona 128.6 milyon euro ile yedinci sırada yer alıyor.



Şampiyonlar Ligi 2009-10 ödülleri (Parantez içindekiler geçtiğimiz sezonu gösteriyor)



-Giriş parası: 7.1 milyon euro (3 milyon)

-Grup performansı: Galibiyet başına 800.000 (600.000), beraberlik başına 400.000 (300.000)

-Eleme turları: Son 16: 3 milyon (2.2 milyon), çeyrek final: 3.3 milyon (2.5 milyon), yarı final: 4.2 milyon (3 milyon); finalist: 5.5 milyon (4 milyon), şampiyon: 9 milyon (7 milyon).