-UEFA'DAN YILDIRIM'A GÖREV İSTANBUL (A.A) - 18.07.2011 - FIFA kokartlı Türk hakem Yunus Yıldırım, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Norveç temsilcisi Tromso ile Macaristan ekibi Paks arasındaki rövanş maçında görevlendirildi. Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yapılan açıklamada, Yıldırım'ın 21 Temmuz Perşembe günü Norveç'te TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada görevlendirildiği açıklandı. Karşılaşmada Yıldırım'ın yardımcılıklarını Serkan Gençerler ve Cem Hanoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler. Eleme turunda Paks ile Tromso arasında yapılan ilk maç 1-1 berabere sonuçlanmıştı.