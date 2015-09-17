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UEFA'dan yeni kupa hazırlığı

Tasarı aşamasında bulunana yeni turnuvada Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılamayan ve turnuvaların ön eleme turlarında elenen takımların yer alması bekleniyor

17 Eylül 2015 22:39

Avrupa, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'den sonra yeni bir turnuvayla daha tanışmaya hazırlanıyor. Henüz sadece tasarı aşamasında olan yeni organizasyonda; Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde edemeyen ve turnuvaların ön eleme turlarında elenen takımların yer alması bekleniyor. 

UEFA'ya üye 54 ülke federasyon temsilcisinin katıldığı toplantıda, Avrupa kupalarına daha önce katılma hakkı elde edememiş kulüplerin planlanan turnuva sayesinde uluslararası arenada önemli tecrübeler elde edebilecekleri dile getirildi.

Taslak halinde olduğu iddia edilen yeni turnuvanın finalinin Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin aksine yıl sonunda yapılabileceği ifade edildi. İngiliz The Guardian gazetesi, bu yeni organizasyonun 2018'den önce hayata geçirilmeyeceğini yazdı.

UEFA Başkanı Michel Platini ve yönetimi daha önce uluslararası arenada çok başarılı olamamış bazı ülkeleri ve takımları ödüllendirmek adına Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 16 yerine 24 takımla düzenlenmesine karar vermişti.

Platini başkanlığındaki UEFA, Avrupa'da futbolun daha geniş kitlelere yayılması düşüncesiyleEuro2020'nin farklı ülkelerde yapılması kararını almıştı.

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