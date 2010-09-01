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UEFA'DAN VUVUZELA YASAĞI NYON (A.A)

01 Eylül 2010 15:56

-UEFA'DAN VUVUZELA YASAĞI NYON (A.A) - 01.09.2010 - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde vuvuzela çalmasını yasakladı. UEFA'dan yapılan açıklamada, Avrupa'ya uygun olmayan plastik trompetlerin, Güney Afrika'ya özgü olduğu hatırlatılarak, o bölgede yaşayan insanların duygularını yansıttığı ifade edildi. Açıklamada, birliğe üye 53 futbol federasyonuna, milli maçlar ve lig maçlarında vuvuzela çalınmasını yasaklamaları için yazı gönderildiği de kaydedildi. Güney Afrika'nın yerel çalgısı vuvuzela, 2010 Dünya Kupası'nda rahatsız edici sesiyle tepkilere neden olmuştu.

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