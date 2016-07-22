T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA'dan Volkan Şen'e müjde!

UEFA Tahkim Kurulu, 31 Aralık 2016 tarihine kadar UEFA karşılaşmalarında yer alamayacak Fenerbahçeli futbolcu Volkan Şen'in cezasını 30 Eylül 2016'ya çekti

22 Temmuz 2016 20:39

UEFA, Volkan Şen'in Avrupa kupalarında oynamama cezasını 31 Aralık tarihinden 30 Eylül'e çekti. Buna göre Volkan, bu tarihten itibaren sarı-lacivertlilerin Avrupa mücadelelerinde forma giyebilecek.

Fenerbahce.org'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu müsabakaları kapsamında 17 Mart 2016 tarihinde deplasmanda oynadığımız Braga karşılaşması sonrası UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu futbolcumuz Volkan Şen’e, 31 Aralık 2016’ya dek oynanacak olan UEFA karşılaşmalarında yer almama cezası vermiştir.

Kulübümüz tarafından UEFA Tahkim Kurulu’na yapılan başvuru neticesinde, futbolcumuz Volkan Şen’e verilen ceza 30 Eylül 2016 tarihine çekilmiştir.

UEFA Tahkim Kurulu, kulübümüzün aldığı diğer cezaları ise onamıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Fenerbahçe Spor Kulübü

ETİKETLER

volkan şenfenerbahçeuefatahkim kurulu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24