UEFA'dan Volkan Şen'e müjde!

UEFA, Volkan Şen'in Avrupa kupalarında oynamama cezasını 31 Aralık tarihinden 30 Eylül'e çekti. Buna göre Volkan, bu tarihten itibaren sarı-lacivertlilerin Avrupa mücadelelerinde forma giyebilecek.

Fenerbahce.org'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu müsabakaları kapsamında 17 Mart 2016 tarihinde deplasmanda oynadığımız Braga karşılaşması sonrası UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu futbolcumuz Volkan Şen’e, 31 Aralık 2016’ya dek oynanacak olan UEFA karşılaşmalarında yer almama cezası vermiştir.

Kulübümüz tarafından UEFA Tahkim Kurulu’na yapılan başvuru neticesinde, futbolcumuz Volkan Şen’e verilen ceza 30 Eylül 2016 tarihine çekilmiştir.

UEFA Tahkim Kurulu, kulübümüzün aldığı diğer cezaları ise onamıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Fenerbahçe Spor Kulübü