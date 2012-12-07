T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA'dan Türkiye'ye kötü haber

Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapma fikri suya düştü.

07 Aralık 2012 00:02

 

UEFA, Türkiye'nin de adaylığını düşündüğü 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın birçok Avrupa ülkesini kapsayacak şekilde yapılacağını açıkladı.

Bugün düzenlenen UEFA Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara göre 2020 Avrupa Şampiyonası, tek bir ülkede değil Avrupa'nın büyük şehirlerinde gerçekleştirilecek.

UEFA Genel Sekreteri Gianni Infantino toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Euro 2020, bugün alınan karar sonrasında Avrupa Kıtası'nın büyük şehirlerinde gerçekleştirilecek" dedi.

Türkiye, geçen Nisan ayında 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na evsahipliği yapmak için başvuruda bulunmuştu.

 

ETİKETLER

uefaavrupa şampiyonasımaçlarligturnuvatürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24