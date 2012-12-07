UEFA'dan Türkiye'ye kötü haber

UEFA, Türkiye'nin de adaylığını düşündüğü 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın birçok Avrupa ülkesini kapsayacak şekilde yapılacağını açıkladı.

Bugün düzenlenen UEFA Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara göre 2020 Avrupa Şampiyonası, tek bir ülkede değil Avrupa'nın büyük şehirlerinde gerçekleştirilecek.

UEFA Genel Sekreteri Gianni Infantino toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Euro 2020, bugün alınan karar sonrasında Avrupa Kıtası'nın büyük şehirlerinde gerçekleştirilecek" dedi.

Türkiye, geçen Nisan ayında 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na evsahipliği yapmak için başvuruda bulunmuştu.