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Spor

UEFA'dan Türkiye'ye disiplin soruşturması

UEFA daha önce de Hırvatistan'a Çek Cumhuriyeti maçındaki olaylar sebebiyle soruşturma açmıştı

18 Haziran 2016 17:32

Türkiye'nin İspanya'ya 3-0 kaybettiği maç sonrasında UEFA, maçın devre arasında sahaya giren Türk taraftar, sahaya atılan meşale ve yabancı maddelerden dolayı A Mili Takım'a disiplin soruşturması açıldığını duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu hakkında, İspanya - Türkiye maçında Türk taraftarlarca gerçekleştirilen meşale yakma, sahaya madde atma ve sahaya girme ihlallerinden ötürü disiplin soruşturması başlatıldığı dile getirildi.

UEFA daha önce Çek Cumhuriyeti ile 2-2 berabere biten maçta sahaya atılan meşaleler nedeniyle Hırvatistan'a soruşturma açmıştı.

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