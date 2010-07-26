-UEFA'DAN TÜRK HAKEMLERE GÖREV İSTANBUL (A.A) - 26.07.2010 - UEFA, FIFA Kokartlı hakemler Cüneyt Çakır, Bülent Yıldırım, Fırat Aydınus, Dilan Deniz Gökçek ve Kadriye Göçek'i, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi 3. eleme turu maçları ile U19 Bayanlar Avrupa Şampiyonası elemeleri 1. tur maçlarında görevlendirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 3 Ağustos Salı günü oynanacak Gent-Dinamo Kiev maçında görev alan Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran, Tarık Ongun ve Süleyman Abay yapacak. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 5 Ağustos Perşembe günü oynanacak Genk-International Turku karşılaşmasına atanan Fırat Aydınus'a, Serkan Gençerler, Aleks Taşçıoğlu ve Tolga Özkalfa yardımcılık yapacak. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 5 Ağustos Perşembe günü yapılacak FK Karabağ-Portadown maçında görevlendirilen Bülent Yıldırım'ın yardımcıları ise Mustafa Emre Eyisoy, Cem Satman ve Hakan Ceylan olacak. Kadriye Gökçek ile Sevcan Sungur ve Dilan Deniz Gökçek ile Sibel Yamaç da 19 Yaşaltı Bayanlar Avrupa Şampiyonası elemelerinde düdük çalacak.