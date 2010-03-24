UEFA'dan transfer esnekliği

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UEFA'dan transferde esneklik

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen UEFA Kongresi'ne katılan UEFA Genel Sekreteri Infantino, Ukrayna ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın statlarının zamanında tamamlanamayacağına ilişkin iddialarla ilgili, Reuters Haber Ajansı'na açıklama yaptı.Euro 2012'nin proje direktörü Martin Kallen'ın raporuna göre, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki ve Lviv'deki statların zamanlamasında sorun olduğunun hatırlatılması üzerine Infantino, ''Konudan haberdarız. Evet, problemler ciddi. Ancak bunların aşılacağına dair inancımız tam. Şimdi, Ukrayna'nın ivme yakalama zamanı. Her şeyin zamanında yetişeceğine eminiz. Konuyu yakından takip ediyoruz'' dedi.Ukrayna Başbakan Yardımcısı Borys Kolesnikov da dünkü açıklamasında, en fazla risk altında olan stadın, final maçının oynanacağı Kiev Stadı olduğunu belirtmiş, Lviv'deki stadın da takvimin gerisinde ilerlediğini kabul etmişti.Toplantıda, UEFA İcra Komitesi, Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi'nin eleme turlarında oynayan ve sonra bu liglerde mücadele eden başka bir takıma transfer olan bir oyuncunun, eski takımının eleme turlarında elenmesi halinde, yeni takımında bu liglerde oynayabilmesine izin verdi.UEFA Genel Sekreteri Infantino, "Gelecek sezondan itibaren, bir oyuncunun takımı elendiyse ve bu oyuncu 1 Eylül'e kadar yeni bir takımla sözleşme imzalarsa yeni takımında Avrupa kupalarında oynayabilir" dedi.Infantino, Ocak'taki ara transferde takım değiştiren oyuncuların da bu yeni karardan faydalanabilecekleri ve eski takımlarının eleme turlarında elenmiş olması halinde yeni takımlarında Avrupa kupalarında oynayabileceklerini belirtti.UEFA'nın kararında, takımların Ocak'taki ara transferde UEFA'ya en fazla 3 yeni oyuncunun ismini bildirebileceği hatırlatıldı ve takımların yeni transfer ettikleri ve eleme turlarında forma giyen oyunculardan sadece birini Avrupa kupalarında oynatabilecekleri kaydedildi.