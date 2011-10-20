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Spor

UEFA'dan Trabzonspor'a uyarı TRABZON (A.A)

20 Ekim 2011 15:48

-UEFA'dan Trabzonspor'a uyarı TRABZON (A.A) - 20.10.2011 - UEFA'nın Trabzonspor'a Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile oynadığı maçın sonunda sahaya giren taraftar nedeniyle uyarı cezası verildiği bildirildi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, UEFA Kontrol ve Disiplin Komitesi'nin bordo-mavili takımın UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Lille maçı sonunda sahaya giren taraftar konusunda kararını verdiği belirtilerek, şöyle denildi: ''Komite, kulübümüze uyarı cezası gönderdi. Bu vesileyle taraftarlarımızı takımımızı centilmence desteklemeleri konusunda bir kez daha uyarıyor, mağduriyete uğramamaları için yasaya uygun davranışlar sergilemelerini bekliyoruz.'' -FIFA'dan inceleme- Bu arada, kulüp sitesinden yayımlanan bir başka açıklamada ise 2013 yılında düzenlenecek 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'na Türkiye'nin ev sahipliğine karar verilmesinin ardından turnuvanın düzenleneceği şehirlerin FIFA ve TFF heyetleri tarafından inceleneceği belirtilerek, ''Buna göre FIFA ve Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri 24 Ekim Pazartesi günü turnuvanın yapılacağı merkez şehirlerinden biri olan Trabzon'da, Hüseyin Avni Aker ve Ahmet Suat Özyazıcı stadlarıyla, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde incelemelerde bulunacaklar. Yapılacak bu incelemelerin ardından turnuvanın yapılacağı merkezler kesinleşecek'' ifadelerine yer verildi. Heyetin incelemeler için Rize'ye de geçeceği kaydedildi.

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