-UEFA'dan Trabzonspor'a teşekkür TRABZON (A.A) - 28.09.2011 - Trabzonspor'un UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Lile ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçının ardından UEFA yetkilileriyle kulübün organizasyonunda yer alan sorumlularının Hüseyin Avni Aker Stadı'nda bir toplantı gerçekleştirdikleri bildirildi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan habere göre, dün akşamki karşılaşmanın maç organizasyonlarıyla ilgili detayların görüşüldüğü toplantıda UEFA Stadyum Direktörü Bertrand Paguette, açılış konuşmasında Trabzonspor'un tarihinde kendi sahasında oynadığı ilk Şampiyonlar Ligi maçının organizasyonunu büyük başarıyla tamamladığını vurgulayarak emeği geçen herkese teşekkür etti. Paguette, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanacak ilk maç öncesi başlangıçta büyük merak duyduklarını kaydederek, 'Genelde ilk kez bu organizasyona katılan takımlarda sorunlar yaşanır. Bu nedenle biz de büyük merakla sonucu bekliyorduk. Ama 1 ay içerisinde stadyumda gereken düzenlemelerinin tamamına yakınının eksiksiz gerçekleştirildiğini ve maçın sorunsuz oynandığını gördük. Bu nedenle sizlere teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı. Ayrıca UEFA Televizyon ve Medya Marketing Sorumlusu Paolo Strada, Medya Temsilcisi Kjell Borgersen ve Sponrosluk ve Etkinlik Sorumlusu Markus Krien Bühle de kendileriyle ilgili konuların büyük bir başarıyla yerine getirildiğinin altını çizdi.