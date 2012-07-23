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Spor

UEFA'dan Trabzonspor'a sürpriz mektup!

Trabzonspor Yönetimi'nin umutlarının sürmesine neden olan olay ise Infantino'nun bordo-mavililere gönderdiği mektup

23 Temmuz 2012 00:23

 

Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, şike davasına bakan özel yetkili 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararları tercüme ettirerek UEFA'ya yolladıklarını açıklamıştı. Infantino'dan gelen mektupta da şu ibareye yer verildi: "Mahkeme kararlarının tercümesi elimize ulaştı. Devam eden disiplin kurulu soruşturmasında bu dosya ele alınacaktır."

 

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi inadı sürüyor. Fenerbahçe yerine kendilerinin Devler Ligi'ne gitmesi gerektiğini iddia eden bordo-mavililer, UEFA Genel Sekreteri Infantino'nun önceki gün yaptığı "Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimine girdi ancak disiplin kurulu soruşturması devam ediyor. Bu nedenle durumu net değil" açıklamasının ardından bu biletin kendilerine verilmesi için baskıyı artırıyor.

 

AİHM'e gidecekler

 

UEFA kanadından gelen bu mektup sonrası umutları artan bordo-mavililer ikinci hamleyi de yapmak için düğmeye bastı. Öncelikli olarak mahkeme kararlarını emsal gösterecek olan Trabzonspor Yönetimi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurma kararı aldılar. Tahkim Kurulu'nun "şike sahaya yansımamıştır" kararıyla mahkemenin verdiği kararların birbirleriyle örtüşmemesi üzerine konuyu AİHM'e götürecekler.

AİHM'E başvuru bununla da sınırlı kalmayacak. Bordo-mavililer, eski Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun Trabzonsporlu Zokora'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle ceza verilmesini talep edecekler. Burada da yine Tahkim Kurulu'nun Emre'ye ırkçılıktan değil, hakaretten ceza verdiği vurgulanacak.

 

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