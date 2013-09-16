UEFA'dan Trabzonspor'a olumsuz yanıt

CAS kararından sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2010-2011 sezonu şampiyonluğunu Trabzonspor 'a vermesini isteyen Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, UEFA Başkanı Michel Platini ve Asbaşkanı Gianni Infantino ile görüşme talebi olumsuz karşılandı.

Sabah gazetesinin haberine göre, Trabzonspor heyeti ile görüşmek için İcra Kurulu üyesi ve Kupalar Komitesi Başkanı Michael van Praag yetkili kılındı.

Trabzonspor Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Başkanı Sepp Blatter'den de randevu istedi. Ancak bu talebe henüz olumlu ya da olumsuz yanıt alamadı.