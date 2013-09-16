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Spor

UEFA'dan Trabzonspor'a olumsuz yanıt

UEFA Başkanı Platini ve Asbaşkan Infantino, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görüşme talebini geri çevirdiler

16 Eylül 2013 16:21

CAS kararından sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2010-2011 sezonu şampiyonluğunu Trabzonspor 'a vermesini isteyen Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, UEFA Başkanı Michel Platini ve Asbaşkanı Gianni Infantino ile görüşme talebi olumsuz karşılandı.

Sabah gazetesinin haberine göre, Trabzonspor heyeti ile görüşmek için İcra Kurulu üyesi ve Kupalar Komitesi Başkanı Michael van Praag yetkili kılındı.

Trabzonspor Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Başkanı Sepp Blatter'den de randevu istedi. Ancak bu talebe henüz olumlu ya da olumsuz yanıt alamadı.

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