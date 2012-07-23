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Spor

UEFA'dan Trabzonspor'a mektup

UEFA'nın Trabzonspor'a gönderdiği mektupta disiplin soruşturmasının devam ettiği hatırlatılarak, Fenerbahçe'nin durumunun net olmadığını bildirdi

23 Temmuz 2012 16:33

Yeni sezon hazırlıklarını yurt dışında sürdüren Trabzonspor, UEFA'dan gelecek olan açıklamayı merakla bekliyor.

3 Temmuz'da başlayan şike davasının ardından, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar sonrası istediğini alamayan Trabzonspor, UEFA'dan gelecek açıklamayı merakla bekliyor. Önceki gün UEFA Genel Sekreteri Infantino'nun, 'Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimine girdi ancak disiplin kurulu soruşturması devam ediyor. Bu nedenle durumu net değil. Elimizde büyük bir dosya var' açıklaması Trabzonspor camiasını sevindirdi.

Bordo-mavililer adına sevindirici olan diğer olay ise UEFA Genel Sekreteri İnfantino'nun gönderdiği mektup oldu. Genel Sekreter İnfantino bordo-mavili kulübe gönderdiği mektup'da, 'Mahkeme kararlarının tercümesi elimize ulaştı. Devam eden disiplin kurulu soruşturması'nda göndermiş olduğunuz dosya ele alınacaktır' ifadelerinin yer aldığı öğrenildi.

Trabzonspor camiası haksızlığa uğradığını iddia ederek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurma kararı alırken,  Türkiye'de iki ayrı kurumun vermiş olduğu farklı kararları emsal gösterecek. TFF Tahkim Kurulu'nun vermiş olduğu 'Şike sahaya yansımamıştır' kararının ardından İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu kararın bir birine örtüşmemesini Trabzonspor camiasının koz olarak kullanacağı bildirildi.

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