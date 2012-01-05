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Spor

UEFA'dan TFF'ye mesaj ANKARA (A.A)

05 Ocak 2012 22:32

-UEFA'dan TFF'ye mesaj ANKARA (A.A) - 05.01.2012 - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Türkiye'deki şike sorunun çözülmesinde tam sorumluluğun Türkiye Futbol Federasyonu'na ait olduğunu bildirdi. UEFA'nın resmi internet sitesindeki açıklamada, ''UEFA, Türkiye'deki şike sorununun çözülmesinde, şikeyle mücadelede gerekli önlemlerin alınmasında ve disiplin yaptırımlarının uygulanmasında, tam sorumluluğun Türkiye Futbol Federasyonu'na ait olduğunu doğrular'' denildi. UEFA'nın, ulusal federasyonların bağımsızlık ve özerkliğine saygı gösterdiği belirtilen açıklamada, kurumun ulusal iç meselelere müdahale edemeyeceği kaydedildi. Bununla birlikte, UEFA'nın talep gelmesi halinde, üyelerinin karar sürecindeki özerkliğini koruyarak tavsiye ve destek verebileceği ifade edildi.  Açıklamada, UEFA'nın, şikenin özellikle Avrupa kupalarındaki müsabakalarda yapılması halinde müdahalede bulunduğu, ancak şike konusunun futbolun tüm düzeylerdeki geleceği için çok önemli olması nedeniyle, Avrupa'da şikeyle ilgili gelişmeleri takip ettiği de kaydedildi.

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