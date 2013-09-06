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Spor

UEFA'dan TFF'ye: Fenerbahçe'yi küme düşürün

UEFA TFF'den, Fenerbahçe'nin UEFA Disiplin Kurulu'nda ceza almasına neden olan 4 maç hakkında yeniden yargılama yapmasını talep etti

06 Eylül 2013 11:20

Avrupa Futbol Federasyonu’nun (UEFA), Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) ve Avrupa Tahkim Kurulu’na (CAS) verdiği kararların ardından beklenen yazıyı gönderdiği öne sürüldü. Yazıda yeniden yargılama yapılması ve Fenerbahçe'nin küme düşürülmesi istendiği belirtildi.

UEFA, Fenerbahçe ve Beşiktaş hakkında beklenen resmi yazıyı TFF'ye salı günü gönderdi.

turkfutbol.com sitesinden Osman Altunterim'in haberine göre, UEFA'nın TFF'ye gönderdiği resmi yazıda özellikle Fenerbahçe'nin durumu hakkında çok ağır taleplerin yer aldığı öğrenildi. 

UEFA TFF'den, Fenerbahçe'nin UEFA Disiplin Kurulu'nda ceza almasına neden olan 4 maç hakkında yeniden yargılama yapmasını talep etti. Fenerbahçe'nin cezasının içeriği hakkında da "İkinci lige düşürülmeli" cümlesinin gönderilen yazıda yer bulduğu öğrenildi. 

Fenerbahçe hakkında "küme düşürme" talep eden UEFA, Beşiktaş hakkında da 25 Mayıs'ta Londra'da yapılan kongresinde aldığı kararlara atıfta bulunarak "Sıfır tolerans" ilkesine vurgu yaptı. 

UEFA'nın, TFF'den Fenerbahçe ve Beşiktaş hakkında yeniden yargılama için talepte bulunmasının yanı sıra bu talebinin karşılık görmemesi halinde ağır yaptırımlara gitme ihtimali bulunuyor. 

Öte yandan TFF'nin bu talebi karşılıksız bırakmasının halinde FIFA'nın da devreye girebileceği ve A Milli Takım dahil tüm kulüplere uluslararası müsabakalardan men cezaları verme riski bulunuyor.

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