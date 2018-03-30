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Spor

UEFA'dan tarihi ceza; 10 yıl boyunca Avrupa müsabakalarından men edildi

Arnavutluk futbol takımlarından Skenderbeu'e 1 milyon Euro da ceza kesildi

30 Mart 2018 14:28

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin kurulu, 2011 yılından bu yana çok sayıda maçta şike yaptığı tespit edilen Skenderbeu'i (İskenderbey) Avrupa müsabakalarından 10 yıllığına men etti.

Sporx'in haberine göre, Skenderbeu'in 50'den fazla maçta şike yaptığını belirten UEFA, Arnavutluk ekibine ayrıca 1 milyon Euro para cezası verdi.

"Biz masumuz, CAS'a gideceğiz"

Kulüp hisselerinin büyük bir çoğunluğuna sahip olan Ardian Takaj, UEFA'dan gelen cezanın ardından yaptığı açıklamada ''Bu hikayede biz temiz olduğumuza inanıyoruz. Beklemediğimiz bir karar oldu. Masum olduğumuza inancımız tam. CAS'a gideceğiz ve hakkımızı savunacağız'' sözlerini kullandı.  

Adaletin, Skenderbeu'nun masumiyetini göstereceğine ve UEFA'nın "absürt" kararını düşüreceğine inanıldığı bildirilen açıklamada, UEFA'nın bu süreçle sadece takımın itibar ve bütünlüğüne zarar verdiği ifade edildi.

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