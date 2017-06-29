UEFA'dan Süper Lig takımlarına 91 milyon Euro

Spor endüstrisi ve spor sektörüyle ilgili önemli araştırmalar yapan Küresel Spor Danışmanlığı Kurumu KPMG, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları dolayısıyla takımların UEFA’dan elde ettikleri gelirlerini açıkladı. KPMG, Futbolun Elitleri 2017 adlı raporunda, UEFA’nın kulüplere dağıttığı performans ve pazarlama değerleri de yer aldı.

Araştırmaya göre 2014-15 ve 2015-16 sezonlarının incelendiği araştırmada Süper Lig’in Avrupa’daki temsilcileri iki sezonda UEFA’dan 91 milyon Euro gelir elde ettiği belirtildi.

UEFA gelirlerinde en çok kazananlar İspanyol ve İngiliz kulüpleri oldu. Real Madrid ve Barcelona’nın yükselişi, Sevilla’nın Avrupa Ligi’ndeki başarıları İspanyollar, iki sezonda UEFA’dan 509 milyon Euro prim elde etti. İtalya’da Juventus ve Almanya Bundesliga’da Bayern Munich’in başarıları bu iki ligi listenin 3. ve 4. sırasına yerleştirdi.

UEFA’dan en çok gelir elde eden ligler

1- İspanya La Liga: 509 milyon Euro

2- İngiltere Premier Ligi: 476 milyon Euro

3- İtalya Serie A: 370 milyon Euro

4- Almanya Bundesliga: 354 milyon Euro

5- Fransa Ligue 1: 271 milyon Euro

6- Portekiz Primera Liga: 141 milyon Euro

7- Türkiye Süper Lig : 91 milyon Euro

8- Hollanda Eredivisie: 80 milyon Euro