-UEFA'dan Süheyl Önen'e görev İSTANBUL (A.A) - 12.08.2011 - UEFA, Süheyl Önen'e, UEFA Avrupa Ligi'nde 18 Ağustos Perşembe günü yapılacak Zestafoni-Club Brugge maçında görev verdi. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, UEFA Gençler-Amatörler Komite Üyesi Önen'in UEFA tarafından delege olarak görevlendirildiği bildirildi. Önen, 18 Ağustos Perşembe günü Gürcistan'da Zestafoni ile Belçika temsilcisi Club Brugge arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında görev yapacak. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki karşılaşma TSİ 19.30'da başlayacak.