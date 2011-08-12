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UEFA'dan Süheyl Önen'e görev İSTANBUL (A.A)

12 Ağustos 2011 17:47

-UEFA'dan Süheyl Önen'e görev İSTANBUL (A.A) - 12.08.2011 - UEFA, Süheyl Önen'e, UEFA Avrupa Ligi'nde 18 Ağustos Perşembe günü yapılacak Zestafoni-Club Brugge maçında görev verdi.  Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, UEFA Gençler-Amatörler Komite Üyesi Önen'in UEFA tarafından delege olarak görevlendirildiği bildirildi.  Önen, 18 Ağustos Perşembe günü Gürcistan'da Zestafoni ile Belçika temsilcisi Club Brugge arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında görev yapacak. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki karşılaşma TSİ 19.30'da başlayacak.

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