UEFA'dan şok uyarı: Gereğini yapın

T24 - UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile yaptığı görüşmelerde tavrını belli etti: "Şike-teşvik olmadığından yüzde 100 emin olun. Yüzde 1 bile şüphe varsa, gereğini yapın!" Futbol Federasyonu ile pazartesi bir araya gelecek Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki bazı başkanlarının, küme düşme yerine kulüplerin eksi puanla lige başlamalarını önermeyi düşündüğü bildirildi.







Şike soruşturmasında dün de soruşturma ve adliye süreci devam etti.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği kararlar merakla beklenirken, UEFA'nın federasyonla sürekli irtibat halinde olduğu ve durumla ilgili sürekli bilgi aldığı ifade edildi. UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik ve Futbol Federasyonu Başkanvekili Lutfi Arıboğan da konuyla ilgili görüş alışverişinde bulundular.



UEFA'nın konu hakkında daha net bilgi sahibi olabilmek için İstanbul'a bir heyet göndererek durumu daha yakından takip etmek istediği kaydedildi. UEFA yönetim kurulunun konuyla ilgili duruşunun ise son derece katı olduğu gelen haberler arasında.



TFF'nin vereceği karar öncesinde UEFA yetkililerinin, "Vereceğiniz karar öncesinde olayı en ince ayrıntısına kadar inceleyin. En ufak şüpheyi bile değerlendirmek çok önemli. Şayet, elde edilen delillerden kafanızda 'şike yapıldığına dair' yüzde bir şüphe oluşsa bile gereğini yapın. Yönetmelik ve talimatlar ne diyorsa onu yapın" şeklinde görüş belirttiği ifade edildi.

Küme düşme ihtimali çok yüksek



F.Bahçe'nin küme düşürülmesinden, şampiyonluğunun alınmasına kadar uzayabilecek süreç ciddi manada artık gündemde..

Pazartesi kritik gün!



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, dün sabah tüm kulüp başkanlarına bir davet gönderdi. Davette, başkanların pazartesi saat 12:00'de İstinye'deki Futbol Federasyonu merkez binasında olmaları istendi. Aydınlar'ın kulüp başkanlarına, son yaşanan şike soruşturmasıyla ilgili olarak bilgi vereceği ve herkesin federasyona yardımcı olmasını isteyeceği ifade edildi. Federasyon bu toplantının ardından yönetim kurulu halinde toplanacak. Bu toplantıda ise, şike soruşturması sonrası ortaya çıkan durumla ilgili nasıl bir yol izleneceği tartışılaşacak. Ancak kararın aynı günde çıkma ihtimali bulunmuyor.

Lig iki hafta sarkıyor!



Federasyon Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın, 15 Temmuz'da bir yanıt bekleyen UEFA'dan ek süre istediği ve olumlu yanıt aldığı bildirildi. Aydınlar'ın pazartesi yapılacak toplantıda liglerin sarkabileceğini de kulüp başkanlarına ileteceği ifade edildi. Normal takvimde ligler 5 Ağustos'ta başlayacaktı. Ancak bu tarihin 19-20 Ağustos tarihine kadar sarkma ihtimali bulunuyor. Şayet ligler 2 hafta sarkarsa, sezon devam ederken bazı maçlar hafta arası oynanacak.

Kulüpler Birliği: -30 ile başlasın



Futbol Federasyonu ile pazartesi bir araya gelecek Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki bazı başkanlarının, Fenerbahçe ve soruşturmadaki kulüpler için çözüm arayışına girdiği öğrenildi. Başkanların, küme düşme yerine kulüplerin eksi puanla lige başlamalarını önermeyi düşündüğü bildirildi.



Futboldaki şike ve teşvik operasyonu gündemdeki yerini korurken, Kulüpler Birliği Vakfı'nın pazartesi günü biraraya geleceği Futbol Federasyonu'na sürpriz bir öneri götürmeye hazırlandığı öğrenildi. Vakfın, başta Fenerbahçe olmak üzere soruşturmada adı geçen kulüplere küme düşme cezası yerine sezona eksi 30 puanla başlamaları şeklinde bir görüş ileteceği, konunun yine pazartesi günü saat 11.00'de yapılacak Kulüpler Birliği toplantısında tartışılacağı bildirildi.



Bazı süper lig kulüp başkanları arasında telefon trafiği sonrası ortaya çıkan önerinin futbolun marka değerinin korunması adına gündeme getirileceği, konunun hukuki boyutunun araştırılması için de çalışma başlatıldığı ifade edildi.



Ligden bir veya birkaç takımın düşmesi halinde tüm kulüplerin naklen yayın, İddaa, sponsorluk ve tribün gelirlerinde çok büyük zararlara uğrayacağı kanaatinde birleşen Vakıf, Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ve yönetimini ikna etmeye çalışacak.

Federasyondan çağrı



Önceki gün şike ve teşvik soruşturmasını yürüten özel yetkili Cumhuriyet savcısı Mehmet Berk ve İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile görüşen Federasyon Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Kulüpler Birliği Vakfı'nı pazartesi günü saat 13.00'de toplantıya çağırdı.



Gözaltında bulunan Aziz Yıldırım'ın yerine vekili Kayserispor Başkanı Recep Mamur'un başkanlık edeceği Vakıf üyelerine son durumla ilgili bilgi vermesi beklenen Aydınlar, o güne kadar federasyona ulaşacak delil ve belgeler doğrultusunda izlenecek olası politikaları anlatacak.

Belge beklentisi



Soruşturmayla ilgili iddianamenin tamamlanmasının en iyi olasılıkla 2 ay süreceği bildirilirken, Futbol Federasyonu'nun iki yıl önce Almanya'da Bochum savcılığı tarafından ortaya çıkarılan bahis skandalı ve Diyarbakır Cumhuriyet savcılığınca yürütülen "bahis çetesi" davalarında olduğu gibi gündeme bomba gibi düşen son olayla ilgili olarak da resmi olarak bilgi talep edeceği vurgulandı.



Federasyonun iddialarla ilgili delillere ulaşması durumunda lig başlamadan önce gerekli tedbirleri alabileceği, sürecin uzaması durumunda ise sezonun tescil edilen şekliyle başlayacağı, ancak davanın akıbeti ve mahkemenin vereceği kararlar doğrultusunda sezonun hangi haftasında olursa olsun, küme düşürme ve hak mahrumiyeti gibi cezaları uygulamaya sokacağı belirtildi.